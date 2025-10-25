Камала Гарріс допустила, що знову балотуватиметься у президенти США

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що "можливо" знову побореться за Білий дім у 2028 році. Вона також розкритикувала Дональда Трампа, назвавши його "тираном", та відкинула низькі результати поточних опитувань. Про це вона заявила в інтерв'ю BBC, пише УНН.

Деталі

Камала Гарріс натякнула на те, що планує взяти участь у виборах 2028 року після поразки Дональда Трампа минулого року. На запитання, чи може вона стати першою жінкою-президентом США, Гарріс відповіла: "Можливо". Вона підтвердила, що розглядає можливість нового балотування, хоча остаточного рішення ще не ухвалила.

"Я ще не закінчила. Уся моя кар'єра – це служіння. Це в мене в крові", — сказала Гарріс.

Гарріс також прокоментувала опитування, які наразі ставлять її серед аутсайдерів у боротьбі за висунення від Демократичної партії, навіть після актора Двейна "Скелі" Джонсона.

"Якби я дослухалася до опитувань, я би не балотувалася вперше. Ані вдруге. І точно не сиділа б зараз тут", – заявила вона.

Гарріс також звернулася до свого колишнього суперника, назвавши Трампа "тираном", і сказала, що її попередження щодо нього під час передвиборчої кампанії виявилися правильними.

