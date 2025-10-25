Камала Харрис допустила, что снова будет баллотироваться в президенты США

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что «возможно» снова поборется за Белый дом в 2028 году. Она также раскритиковала Дональда Трампа, назвав его «тираном», и отвергла низкие результаты текущих опросов. Об этом она заявила в интервью BBC, пишет УНН.

Детали

Камала Харрис намекнула на то, что планирует принять участие в выборах 2028 года после поражения Дональда Трампа в прошлом году. На вопрос, может ли она стать первой женщиной-президентом США, Харрис ответила: «Возможно». Она подтвердила, что рассматривает возможность нового баллотирования, хотя окончательного решения еще не приняла.

«Я еще не закончила. Вся моя карьера – это служение. Это у меня в крови», — сказала Харрис.

Харрис также прокомментировала опросы, которые сейчас ставят ее среди аутсайдеров в борьбе за выдвижение от Демократической партии, даже после актера Дуэйна «Скалы» Джонсона.

«Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась впервые. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь», – заявила она.

Харрис также обратилась к своему бывшему сопернику, назвав Трампа «тираном», и сказала, что ее предупреждения относительно него во время предвыборной кампании оказались правильными.

