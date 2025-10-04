Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
Київ • УНН
Американська співачка Тейлор Свіфт уникає прямих відповідей щодо майбутнього весілля з Тревісом Келсі, наголошуючи, що її пріоритетом є робота над 12-м студійним альбомом. Вона зазначила, що планування весілля відбудеться після завершення роботи над музичним проектом.
Американська співачка Тейлор Свіфт уникла прямих відповідей про своє майбутнє весілля з Тревісом Келсі, наголосивши, що зараз її пріоритет - робота над новим альбомом. Про це пише УНН із посиланням на The Independent.
Деталі
35-річна Свіфт з'явилася на шоу Грема Нортона, щоб обговорити свій 12-й студійний альбом "The Life of a Showgirl". Коли ведучий запитав її про плани на весілля після заручин з гравцем в американський футбол - тайт-ендом команди "Kansas City Chiefs" Тревісом Келсі, вона уникла прямої відповіді.
"Я маю вас запитати, наступний рік - рік весілля, саме тоді воно відбудеться?" - спитав Нортон.
Свіфт швидко відповіла: "О, ти ж знаєш".
Коли Свіфт попросили надати подробиці, вона наголосила, що наразі не перебуває в процесі планування, сказавши, що зараз займається важливою справою - роботою над альбомом.
"Я думаю, що весілля - це те, що відбудеться після цього, згідно зі схемою планування. Я так цьому рада", - сказала вона.
"Я знаю, що планування буде веселим, бо, на мою думку, єдині стресові весілля - це ті, де у вас невелика сума, і ви з людьми перебуваєте на межі можливостей, чи не так?" - додала Свіфт.
Нагадаємо
Поп-королева Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі заручилися після двох років стосунків. У соціальній мережі вже є світлини заручин зіркової пари. Про свої заручини зіркова пара представників світу спорту та шоу-бізнесу оголосила в одночасних публікаціях.
Президент США Дональд Трамп привітав пару, попри попередню критику співачки. Раніше Трамп публічно висловлювався проти Свіфт, яка підтримала кампанію Камали Гарріс.