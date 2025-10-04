Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Киев • УНН
Американская певица Тейлор Свифт избегает прямых ответов относительно предстоящей свадьбы с Трэвисом Келси, подчеркивая, что ее приоритетом является работа над 12-м студийным альбомом. Она отметила, что планирование свадьбы состоится после завершения работы над музыкальным проектом.
Подробности
35-летняя Свифт появилась на шоу Грэма Нортона, чтобы обсудить свой 12-й студийный альбом "The Life of a Showgirl". Когда ведущий спросил ее о планах на свадьбу после помолвки с игроком в американский футбол – тайт-эндом команды "Kansas City Chiefs" Трэвисом Келси, она избежала прямого ответа.
"Я должен вас спросить, следующий год – год свадьбы, именно тогда она состоится?" – спросил Нортон.
Свифт быстро ответила: "О, ты же знаешь".
Когда Свифт попросили предоставить подробности, она подчеркнула, что в настоящее время не находится в процессе планирования, сказав, что сейчас занимается важным делом – работой над альбомом.
"Я думаю, что свадьба – это то, что произойдет после этого, согласно схеме планирования. Я так этому рада", – сказала она.
"Я знаю, что планирование будет веселым, потому что, по моему мнению, единственные стрессовые свадьбы – это те, где у вас небольшая сумма, и вы с людьми находитесь на пределе возможностей, не так ли?" – добавила Свифт.
Напомним
Поп-королева Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары. О своей помолвке звездная пара представителей мира спорта и шоу-бизнеса объявила в одновременных публикациях.
Президент США Дональд Трамп поздравил пару, несмотря на предыдущую критику певицы. Ранее Трамп публично высказывался против Свифт, которая поддержала кампанию Камалы Харрис.