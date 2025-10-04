$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украины нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Американская певица Тейлор Свифт избегает прямых ответов относительно предстоящей свадьбы с Трэвисом Келси, подчеркивая, что ее приоритетом является работа над 12-м студийным альбомом. Она отметила, что планирование свадьбы состоится после завершения работы над музыкальным проектом.

instagram.com/taylorswift


Американская певица Тейлор Свифт избежала прямых ответов о своей предстоящей свадьбе с Трэвисом Келси, подчеркнув, что сейчас ее приоритет – работа над новым альбомом. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Подробности

35-летняя Свифт появилась на шоу Грэма Нортона, чтобы обсудить свой 12-й студийный альбом "The Life of a Showgirl". Когда ведущий спросил ее о планах на свадьбу после помолвки с игроком в американский футбол – тайт-эндом команды "Kansas City Chiefs" Трэвисом Келси, она избежала прямого ответа.

"Я должен вас спросить, следующий год – год свадьбы, именно тогда она состоится?" – спросил Нортон.

Свифт быстро ответила: "О, ты же знаешь".

Когда Свифт попросили предоставить подробности, она подчеркнула, что в настоящее время не находится в процессе планирования, сказав, что сейчас занимается важным делом – работой над альбомом.

"Я думаю, что свадьба – это то, что произойдет после этого, согласно схеме планирования. Я так этому рада", – сказала она.

"Я знаю, что планирование будет веселым, потому что, по моему мнению, единственные стрессовые свадьбы – это те, где у вас небольшая сумма, и вы с людьми находитесь на пределе возможностей, не так ли?" – добавила Свифт.

Напомним

Поп-королева Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары. О своей помолвке звездная пара представителей мира спорта и шоу-бизнеса объявила в одновременных публикациях.

Президент США Дональд Трамп поздравил пару, несмотря на предыдущую критику певицы. Ранее Трамп публично высказывался против Свифт, которая поддержала кампанию Камалы Харрис.

Алена Уткина

