Я желаю им большого успеха: Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой

Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой. Ранее президент-республиканец публично критиковал звездную певицу. Передает УНН со ссылкой на News Sky.

Подробности

Во время заседания кабинета министров во вторник президент Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста об объявлении помолвки Тейлор Свифт со звездой НФЛ Трэвисом Келси.

Ну, я желаю им большого успеха. Я считаю, что он – отличный игрок, отличный человек, а она – выдающаяся личность. Так что я желаю им большого успеха - сказал Трамп.

Поздравление Трампа в адрес Свифт резко контрастирует с его упоминаниями о поп-звезде в течение последнего года. Свифт поддержала президентскую кампанию Камалы Харрис в прошлом году. Тогда Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social пост "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!".

Напомним

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары.

Трамп заявлял, что Тейлор Свифт "больше не горячая".

