Я желаю им большого успеха: Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой

Эксклюзив
17:12 • 26045 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 52382 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
14:13 • 37914 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 94410 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 129518 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 124663 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 53071 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 150634 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62285 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 55976 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 102043 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД26 августа, 10:30 • 66469 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 71400 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 49266 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 29692 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 26039 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 29934 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 94397 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 124653 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 155865 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 2092 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 49517 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 102345 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 129549 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 58519 просмотра
Я желаю им большого успеха: Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой, несмотря на предыдущую критику певицы. Ранее Трамп публично высказывался против Свифт, которая поддержала кампанию Камалы Харрис.

Я желаю им большого успеха: Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой

Президент США Дональд Трамп поздравил Тейлор Свифт и Трэвиса Келси с помолвкой. Ранее президент-республиканец публично критиковал звездную певицу. Передает УНН со ссылкой на News Sky.

Подробности

Во время заседания кабинета министров во вторник президент Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста об объявлении помолвки Тейлор Свифт со звездой НФЛ Трэвисом Келси.

Ну, я желаю им большого успеха. Я считаю, что он – отличный игрок, отличный человек, а она – выдающаяся личность. Так что я желаю им большого успеха

- сказал Трамп.

Поздравление Трампа в адрес Свифт резко контрастирует с его упоминаниями о поп-звезде в течение последнего года. Свифт поддержала президентскую кампанию Камалы Харрис в прошлом году. Тогда Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social пост "Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ!".

Напомним

Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились после двух лет отношений. В социальной сети уже есть фотографии помолвки звездной пары.

Трамп заявлял, что Тейлор Свифт "больше не горячая".

Тейлор Свифт анонсировала новый альбом после интриги с обратным отсчетом12.08.25, 10:47 • 3302 просмотра

Игорь Тележников

Тейлор Свифт
Truth Social
Камала Харрис
Дональд Трамп