Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину

$41.220.13
48.160.03
ukenru
17:31 • 790 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
16:59 • 2664 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
15:42 • 10514 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
12:50 • 13405 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 35311 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
12:10 • 23038 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 24665 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 25839 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 26460 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29584 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
74%
754мм
Популярнi новини
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейськихPhoto8 вересня, 08:52 • 9784 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo8 вересня, 09:27 • 32338 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"12:23 • 26706 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 14626 перегляди
Україна показала світовим дипломатам наслідки російського удару по будівлі УрядуPhoto13:17 • 5730 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo15:42 • 10514 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 14737 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 70360 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 55663 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 56299 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Харків
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?15:39 • 4010 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo15:06 • 4292 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 70360 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 38483 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 42510 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
Forbes
Financial Times

Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Нове дослідження виявило, що підвищення температури через зміну клімату змушує американців споживати більше цукру, переважно у вигляді солодких напоїв та морозива. Це може загострити проблеми зі здоров'ям, особливо серед менш заможних верств населення.

Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину

Нове дослідження показало, що підвищення температури через зміну клімату змушує американців споживати більше цукру, особливо у вигляді морозива та газованих напоїв. Вчені попереджають, що надмірне вживання солодкого може загострити проблеми зі здоров’ям, пише УНН із посиланням на CNN.

Існує безліч доказів того, що зміна клімату вплине на доступність та якість продуктів харчування, призводячи до дефіциту, зростання цін і навіть впливаючи на харчову цінність. Але набагато менше відомо про її вплив на те, що ми їмо та п'ємо 

- сказала Пан Хе, автор дослідження та викладач екологічної науки та сталого розвитку в Кардіффському університеті.

Дослідники ретельно проаналізували дані про купівлю продуктів харчування в США з 2004 по 2019 рік і це дозволило їм відстежувати одні й ті ж сім'ї протягом тривалого часу. Потім вони порівняли їх з регіональними погодними даними, включаючи температуру та вологість.

Згідно з дослідженням, опублікованим у понеділок у журналі Nature Climate Change, "із підвищенням температури люди споживали більше цукру, переважно у вигляді підсолоджених напоїв, таких як газована вода та сік", ідеться у публікації.

Дослідники виявили, що на кожні 1,8 градуса за Фаренгейтом споживання доданого цукру в США збільшувалося на 0,7 грама на особу на день, причому помітне зростання спостерігалося, коли температура досягала від 68 до 86 градусів за Фаренгейтом.

Спекотніша погода змушує організм втрачати більше води, через що люди прагнуть гідратації та охолодження. Для багатьох у США це означає потяг до холодних, солодких продуктів, таких як газовані напої та морозиво 

- сказав один з дослідників.

Дослідження показало, що менш заможні групи населення, як правило, вже мають вищий рівень споживання цукру, оскільки ця їжа може бути дешевшою та доступнішою, що робить їх більш схильними обирати ці продукти в спеку. Згідно з дослідженням, вони також можуть проводити менше часу в приміщеннях з кондиціонером.

Дослідження прогнозує, що споживання цукру по всій країні може зрости майже на 3 грами на день до 2095 року, якщо забруднення, що призводить до потепління планети, продовжуватиметься безконтрольно.

Наслідки неконтрольованого вживання цукру

Надмірне споживання цукру може мати серйозні наслідки для здоров’я, зокрема підвищувати ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань. Американська асоціація серця радить обмежувати доданий цукор до 6% від добового калоражу - це не більше 36 грамів для чоловіків і 26 грамів для жінок.

Питання громадського здоров’я, пов’язані зі споживанням цукру, широко обговорювалися, але якщо врахувати взаємодію зі зміною клімату, ситуація погіршиться 

- зазначає дослідник.

Він додає, що політикам у світі, ймовірно, доведеться шукати способи регулювання споживання цукру в умовах потепління.

Шарлотта Куковскі з Кембриджського університету, яка не брала участі в дослідженні, підкреслює: "Докази того, як екстремальна спека змінює харчові звички, поки що обмежені. Це дослідження висвітлює менш обговорюваний канал, через який зміна клімату впливає на добробут людини".

Вона також зауважила, що найбільше ризикують вразливі групи населення, у яких менше ресурсів для адаптації. Дослідники наголошують, що поки не до кінця зрозуміло, як зміна клімату вплине на харчові звички в різних регіонах світу та які наслідки це матиме для здоров’я і соціальної нерівності, тому потрібні додаткові дослідження.

Спека вбиває продуктивність: ООН закликає до термінових дій задля захисту працівників від теплового стресу22.08.25, 10:48 • 3757 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоЗдоров'я