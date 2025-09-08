Що змушує їсти більше цукру? Вчені виявили несподівану причину

Нове дослідження показало, що підвищення температури через зміну клімату змушує американців споживати більше цукру, особливо у вигляді морозива та газованих напоїв. Вчені попереджають, що надмірне вживання солодкого може загострити проблеми зі здоров’ям, пише УНН із посиланням на CNN.

Існує безліч доказів того, що зміна клімату вплине на доступність та якість продуктів харчування, призводячи до дефіциту, зростання цін і навіть впливаючи на харчову цінність. Але набагато менше відомо про її вплив на те, що ми їмо та п'ємо - сказала Пан Хе, автор дослідження та викладач екологічної науки та сталого розвитку в Кардіффському університеті.

Дослідники ретельно проаналізували дані про купівлю продуктів харчування в США з 2004 по 2019 рік і це дозволило їм відстежувати одні й ті ж сім'ї протягом тривалого часу. Потім вони порівняли їх з регіональними погодними даними, включаючи температуру та вологість.

Згідно з дослідженням, опублікованим у понеділок у журналі Nature Climate Change, "із підвищенням температури люди споживали більше цукру, переважно у вигляді підсолоджених напоїв, таких як газована вода та сік", ідеться у публікації.

Дослідники виявили, що на кожні 1,8 градуса за Фаренгейтом споживання доданого цукру в США збільшувалося на 0,7 грама на особу на день, причому помітне зростання спостерігалося, коли температура досягала від 68 до 86 градусів за Фаренгейтом.

Спекотніша погода змушує організм втрачати більше води, через що люди прагнуть гідратації та охолодження. Для багатьох у США це означає потяг до холодних, солодких продуктів, таких як газовані напої та морозиво - сказав один з дослідників.

Дослідження показало, що менш заможні групи населення, як правило, вже мають вищий рівень споживання цукру, оскільки ця їжа може бути дешевшою та доступнішою, що робить їх більш схильними обирати ці продукти в спеку. Згідно з дослідженням, вони також можуть проводити менше часу в приміщеннях з кондиціонером.

Дослідження прогнозує, що споживання цукру по всій країні може зрости майже на 3 грами на день до 2095 року, якщо забруднення, що призводить до потепління планети, продовжуватиметься безконтрольно.

Наслідки неконтрольованого вживання цукру

Надмірне споживання цукру може мати серйозні наслідки для здоров’я, зокрема підвищувати ризик ожиріння, діабету та серцево-судинних захворювань. Американська асоціація серця радить обмежувати доданий цукор до 6% від добового калоражу - це не більше 36 грамів для чоловіків і 26 грамів для жінок.

Питання громадського здоров’я, пов’язані зі споживанням цукру, широко обговорювалися, але якщо врахувати взаємодію зі зміною клімату, ситуація погіршиться - зазначає дослідник.

Він додає, що політикам у світі, ймовірно, доведеться шукати способи регулювання споживання цукру в умовах потепління.

Шарлотта Куковскі з Кембриджського університету, яка не брала участі в дослідженні, підкреслює: "Докази того, як екстремальна спека змінює харчові звички, поки що обмежені. Це дослідження висвітлює менш обговорюваний канал, через який зміна клімату впливає на добробут людини".

Вона також зауважила, що найбільше ризикують вразливі групи населення, у яких менше ресурсів для адаптації. Дослідники наголошують, що поки не до кінця зрозуміло, як зміна клімату вплине на харчові звички в різних регіонах світу та які наслідки це матиме для здоров’я і соціальної нерівності, тому потрібні додаткові дослідження.

