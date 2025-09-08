Что заставляет есть больше сахара? Ученые обнаружили неожиданную причину

Новое исследование показало, что повышение температуры из-за изменения климата заставляет американцев потреблять больше сахара, особенно в виде мороженого и газированных напитков. Ученые предупреждают, что чрезмерное употребление сладкого может обострить проблемы со здоровьем, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Существует множество доказательств того, что изменение климата повлияет на доступность и качество продуктов питания, приводя к дефициту, росту цен и даже влияя на пищевую ценность. Но гораздо меньше известно о его влиянии на то, что мы едим и пьем - сказала Пан Хе, автор исследования и преподаватель экологической науки и устойчивого развития в Кардиффском университете.

Исследователи тщательно проанализировали данные о покупке продуктов питания в США с 2004 по 2019 год, и это позволило им отслеживать одни и те же семьи в течение длительного времени. Затем они сравнили их с региональными погодными данными, включая температуру и влажность.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Nature Climate Change, "с повышением температуры люди потребляли больше сахара, преимущественно в виде подслащенных напитков, таких как газированная вода и сок", говорится в публикации.

Исследователи обнаружили, что на каждые 1,8 градуса по Фаренгейту потребление добавленного сахара в США увеличивалось на 0,7 грамма на человека в день, причем заметный рост наблюдался, когда температура достигала от 68 до 86 градусов по Фаренгейту.

Жаркая погода заставляет организм терять больше воды, из-за чего люди стремятся к гидратации и охлаждению. Для многих в США это означает тягу к холодным, сладким продуктам, таким как газированные напитки и мороженое - сказал один из исследователей.

Исследование показало, что менее состоятельные группы населения, как правило, уже имеют более высокий уровень потребления сахара, поскольку эта еда может быть дешевле и доступнее, что делает их более склонными выбирать эти продукты в жару. Согласно исследованию, они также могут проводить меньше времени в помещениях с кондиционером.

Исследование прогнозирует, что потребление сахара по всей стране может вырасти почти на 3 грамма в день к 2095 году, если загрязнение, приводящее к потеплению планеты, будет продолжаться бесконтрольно.

Последствия неконтролируемого употребления сахара

Чрезмерное потребление сахара может иметь серьезные последствия для здоровья, в частности повышать риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Американская ассоциация сердца советует ограничивать добавленный сахар до 6% от суточного калоража - это не более 36 граммов для мужчин и 26 граммов для женщин.

Вопросы общественного здоровья, связанные с потреблением сахара, широко обсуждались, но если учесть взаимодействие с изменением климата, ситуация ухудшится - отмечает исследователь.

Он добавляет, что политикам в мире, вероятно, придется искать способы регулирования потребления сахара в условиях потепления.

Шарлотта Куковски из Кембриджского университета, не участвовавшая в исследовании, подчеркивает: "Доказательства того, как экстремальная жара меняет пищевые привычки, пока ограничены. Это исследование освещает менее обсуждаемый канал, через который изменение климата влияет на благополучие человека".

Она также отметила, что больше всего рискуют уязвимые группы населения, у которых меньше ресурсов для адаптации. Исследователи подчеркивают, что пока не до конца понятно, как изменение климата повлияет на пищевые привычки в разных регионах мира и какие последствия это будет иметь для здоровья и социального неравенства, поэтому требуются дополнительные исследования.

Жара убивает производительность: ООН призывает к срочным действиям для защиты работников от теплового стресса