путін знову не домовився із Сі Цзіньпіном про новий газопровід до Китаю через ціну

Переговори росії та Китаю щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2", який москва розглядає як спосіб частково замінити втрачений європейський ринок, знову зайшли у глухий кут. Сторони не змогли домовитися про ціну на газ навіть після зустрічі володимира путіна та Сі Цзіньпіна 31 серпня, повідомляє The Moscow Times із посиланням на South China Morning Post, пише УНН.

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За даними джерел SCMP, переговори щодо газопроводу потужністю 50 млрд кубометрів на рік, який путін запропонував перейменувати на "Силу Байкалу", наразі призупинені.

Немає прогресу щодо ціни – розповів один зі співрозмовників видання.

Китай, за даними SCMP, хоче купувати російський газ приблизно по $50 за 1000 кубометрів – за ціною для населення рф. Як альтернативу Пекін розглядає внутрішню російську ціну для промислових споживачів – близько $120–130.

росія хоче щонайменше вдвічі більше

москва натомість пропонує орієнтуватися на вартість газу за чинною "Силою Сибіру-1" – приблизно $250–260 за 1000 кубометрів. Навіть ця ціна, за даними видання, приблизно на 40% нижча за контрактну вартість газу "Газпрому" для інших клієнтів далекого зарубіжжя.

Попри заяви російських чиновників про наближення проєкту до будівництва, в офіційному повідомленні за підсумками останньої зустрічі Сі та путіна газопровід взагалі не згадувався. російська влада з 2022 року щонайменше 10 разів заявляла, що домовленості щодо проєкту перебувають на фінальній стадії.

Для "Газпрому" угода має особливе значення після втрати більшої частини європейського ринку. Нині експорт компанії становить близько 70–80 млрд кубометрів на рік – це найнижчий рівень для росії із середини 1980-х років.

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