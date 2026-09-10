Путин снова не договорился с Си Цзиньпином о новом газопроводе в Китай из-за цены

$44.470.0051.640.04
ukenru
21:36 • 3768 просмотра
Москва готова и дальше убивать мирных жителей, на каждую атаку нужно отвечать ослаблением России — Сибига об ударе по Сумам
21:14 • 5982 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможной замене Виткоффа и Кушнера на переговорах по Украине
21:04 • 5404 просмотра
"Барселона" разгромила "Фейеноорд", ПСЖ забил 6 мячей: результаты игрового дня Лиги чемпионов
20:34 • 8192 просмотра
Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку
20:21 • 9568 просмотра
Виткоффа и Кушнера могут заменить на директора ЦРУ на переговорах между РФ и Украиной
18:32 • 19415 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto
Эксклюзив
17:35 • 24099 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:07 • 14972 просмотра
В Умань уже прибыли 15 тыс. паломников — как в городе заботятся о безопасности во время Рош ха-ШанаPhoto
9 сентября, 15:56 • 16128 просмотра
Беспилотная опасность за Полярным кругом: рф жалуется, что Украина атаковала завод на Ямале
9 сентября, 15:33 • 15392 просмотра
По делу врачей Odrex суд заслушал возражения защиты одного из обвиняемых в медицинской халатности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
50%
746мм
Популярные новости
Дело экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы о незаконном обогащении передали в суд9 сентября, 12:54 • 11334 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 29068 просмотра
Министр Баден-Вюртемберга укрывался в киевском убежище во время атаки рф9 сентября, 13:54 • 4502 просмотра
Украинский дрон FP-1 преодолел 3200 км и поразил Новоуренгойский завод в рф — уточненоVideo9 сентября, 14:47 • 4222 просмотра
Сочи под атакой дронов: сообщают о пожарах и ударе по портуVideo19:27 • 5618 просмотра
публикации
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto18:32 • 19415 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
17:35 • 24099 просмотра
Автомобильные номерные знаки Украины — какие бывают, что означают буквы и цифрыPhoto9 сентября, 13:26 • 29202 просмотра
Как прочистить канализацию в домашних условиях: действенные способы без лишних затрат9 сентября, 06:00 • 48190 просмотра
С 22 недель: как проходит выхаживание преждевременно родившихся детей
Эксклюзив
8 сентября, 17:02 • 60659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Йонас Гар Стере
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумы
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?22:05 • 444 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»20:58 • 2042 просмотра
Памела Андерсон рассказала о диагнозе, после которого врачи отводили ей около 10 лет жизни9 сентября, 01:05 • 47611 просмотра
Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса8 сентября, 23:05 • 48081 просмотра
Сальма Хайек отметила 60-летие откровенными фотографиями с купания в океанеPhoto8 сентября, 22:06 • 43634 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Техника
Су-57

Путин снова не договорился с Си Цзиньпином о новом газопроводе в Китай из-за цены

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Переговоры России и Китая по газопроводу приостановились из-за разногласий в цене. Москва хочет $250–260, Пекин — около $50 за 1000 кубометров.

Путин снова не договорился с Си Цзиньпином о новом газопроводе в Китай из-за цены

Переговоры России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2», который Москва рассматривает как способ частично заменить утраченный европейский рынок, снова зашли в тупик. Стороны не смогли договориться о цене на газ даже после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина 31 августа, сообщает The Moscow Times со ссылкой на South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

По данным источников SCMP, переговоры по газопроводу мощностью 50 млрд кубометров в год, который Путин предложил переименовать в «Силу Байкала», сейчас приостановлены.

Нет прогресса по цене

— рассказал один из собеседников издания.

Китай, по данным SCMP, хочет покупать российский газ примерно по $50 за 1000 кубометров — по цене для населения РФ. В качестве альтернативы Пекин рассматривает внутреннюю российскую цену для промышленных потребителей — около $120–130.

Россия хочет как минимум вдвое больше

Москва, напротив, предлагает ориентироваться на стоимость газа по действующей «Силе Сибири-1» — примерно $250–260 за 1000 кубометров. Даже эта цена, по данным издания, примерно на 40% ниже контрактной стоимости газа «Газпрома» для других клиентов дальнего зарубежья.

Несмотря на заявления российских чиновников о приближении проекта к строительству, в официальном сообщении по итогам последней встречи Си и Путина газопровод вообще не упоминался. Российские власти с 2022 года как минимум 10 раз заявляли, что договоренности по проекту находятся на финальной стадии.

Для «Газпрома» соглашение имеет особое значение после потери большей части европейского рынка. Сейчас экспорт компании составляет около 70–80 млрд кубометров в год — это самый низкий уровень для России с середины 1980-х годов.

рф производит больше ракет, чем требуется для войны в Украине — Писториус не исключает подготовки москвы к будущим конфликтам09.09.26, 17:14 • 3930 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Владимир Путин
Газпром
Пекин
Европа
Си Цзиньпин
Китай