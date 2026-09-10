Путин снова не договорился с Си Цзиньпином о новом газопроводе в Китай из-за цены

Переговоры России и Китая по строительству газопровода «Сила Сибири-2», который Москва рассматривает как способ частично заменить утраченный европейский рынок, снова зашли в тупик. Стороны не смогли договориться о цене на газ даже после встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина 31 августа, сообщает The Moscow Times со ссылкой на South China Morning Post, пишет УНН.

Детали

По данным источников SCMP, переговоры по газопроводу мощностью 50 млрд кубометров в год, который Путин предложил переименовать в «Силу Байкала», сейчас приостановлены.

Нет прогресса по цене — рассказал один из собеседников издания.

Китай, по данным SCMP, хочет покупать российский газ примерно по $50 за 1000 кубометров — по цене для населения РФ. В качестве альтернативы Пекин рассматривает внутреннюю российскую цену для промышленных потребителей — около $120–130.

Россия хочет как минимум вдвое больше

Москва, напротив, предлагает ориентироваться на стоимость газа по действующей «Силе Сибири-1» — примерно $250–260 за 1000 кубометров. Даже эта цена, по данным издания, примерно на 40% ниже контрактной стоимости газа «Газпрома» для других клиентов дальнего зарубежья.

Несмотря на заявления российских чиновников о приближении проекта к строительству, в официальном сообщении по итогам последней встречи Си и Путина газопровод вообще не упоминался. Российские власти с 2022 года как минимум 10 раз заявляли, что договоренности по проекту находятся на финальной стадии.

Для «Газпрома» соглашение имеет особое значение после потери большей части европейского рынка. Сейчас экспорт компании составляет около 70–80 млрд кубометров в год — это самый низкий уровень для России с середины 1980-х годов.

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