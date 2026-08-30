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Лузан здобула золото чемпіонату світу в каное-одиночці на 200 метрів

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Людмила Лузан перемогла на чемпіонаті світу в Познані з результатом 44,40 секунди. Вона стала першою європейкою, яка захистила цей титул.

Лузан здобула золото чемпіонату світу в каное-одиночці на 200 метрів

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Деталі

На чемпіонаті світу в Познані українка вдруге поспіль здобула титул чемпіонки світу у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Свій переможний заїзд Людмила подолала за 44,40 секунди.

Таким чином, українка стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дисципліні. До неї лише канадці Лоренс Венсан-Лапуант вдавалось перемагати двічі поспіль на світовій першості в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Історія успіху Людмили на світовій арені розпочалася ще у 2015 році. Тоді 18-річна українка здобула дві срібні медалі чемпіонату світу серед юніорів у Монемор-у-Велью — на дистанціях 200 та 500 метрів

- йдеться у повідомленні.

Відтоді Людмила стала однією з провідних спортсменок світового жіночого каное. В її активі — три олімпійські медалі, дві нагороди Європейських ігор, дев'ять титулів чемпіонки світу та вісім звань чемпіонки Європи.

Українки Лузан та Рибачок здобули "срібло" чемпіонату світу в каное-двійці на 500 метрів28.08.26, 18:16 • 3658 переглядiв

Ольга Розгон

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