Лузан здобула золото чемпіонату світу в каное-одиночці на 200 метрів

Українська веслувальниця Людмила Лузан здобула золоту медаль чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное, який проходить у польській Познані. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

На чемпіонаті світу в Познані українка вдруге поспіль здобула титул чемпіонки світу у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Свій переможний заїзд Людмила подолала за 44,40 секунди.

Таким чином, українка стала лише другою спортсменкою в історії та першою представницею Європи, якій вдалося захистити титул чемпіонки світу в цій дисципліні. До неї лише канадці Лоренс Венсан-Лапуант вдавалось перемагати двічі поспіль на світовій першості в каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Історія успіху Людмили на світовій арені розпочалася ще у 2015 році. Тоді 18-річна українка здобула дві срібні медалі чемпіонату світу серед юніорів у Монемор-у-Велью — на дистанціях 200 та 500 метрів