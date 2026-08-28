Українки Лузан та Рибачок здобули "срібло" чемпіонату світу в каное-двійці на 500 метрів
Київ • УНН
Людмила Лузан та Анастасія Рибачок стали другими в каное-двійці на 500 метрів. У суботу вони виступлять у фіналі на 200 метрів.
Українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули "срібло" чемпіонату світу в каное-двійці на 500 метрів, передає УНН із посиланням на НОК.
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У польській Познані триває чемпіонат світу-2026 з веслування на байдарках і каное — головний старт змагального сезону для спортсменів цього виду спорту. Змагання проходять з 26 до 30 серпня, а Україну на світовій першості представляють 22 спортсмени.
Першу нагороду для української збірної здобули Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. Чинні чемпіонки Європи фінішували другими, поступившись дуету з Німеччини 0,63 секунди.
Символічно, що саме в Познані п’ять років тому Людмила та Анастасія вперше разом стали чемпіонками Європи, започаткувавши успішну медальну серію України в цій дисципліні.
Для Людмили Лузан, яка виступає на ювілейному, 10-му чемпіонаті світу, це вже 12-та нагорода турніру. Анастасія Рибачок піднялася на п’єдестал світової першості вп'яте.
Попереду для Анастасії та Людмили ще один фінал — у каное-двійці на 200 метрів у суботу о 16:06.
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