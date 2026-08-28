Украинки Лузан и Рыбачок завоевали "серебро" чемпионата мира в каноэ-двойке на 500 метров
Киев • УНН
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок стали вторыми в каноэ-двойке на 500 метров. В субботу они выступят в финале на 200 метров.
Украинки Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали «серебро» чемпионата мира в каноэ-двойке на 500 метров, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
В польской Познани продолжается чемпионат мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ — главный старт соревновательного сезона для спортсменов этого вида спорта. Соревнования проходят с 26 по 30 августа, а Украину на мировом первенстве представляют 22 спортсмена.
Первую награду для украинской сборной завоевали Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок. Действующие чемпионки Европы финишировали вторыми, уступив дуэту из Германии 0,63 секунды.
Символично, что именно в Познани пять лет назад Людмила и Анастасия впервые вместе стали чемпионками Европы, положив начало успешной медальной серии Украины в этой дисциплине.
Для Людмилы Лузан, которая выступает на юбилейном, 10-м чемпионате мира, это уже 12-я награда турнира. Анастасия Рыбачок поднялась на пьедестал мирового первенства в пятый раз.
Впереди у Анастасии и Людмилы еще один финал — в каноэ-двойке на 200 метров в субботу в 16:06.
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