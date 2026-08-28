Украинки Лузан и Рыбачок завоевали "серебро" чемпионата мира в каноэ-двойке на 500 метров

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это

МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это