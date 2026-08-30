Лузан завоевала золото чемпионата мира в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров
Киев • УНН
Людмила Лузан победила на чемпионате мира в Познани с результатом 44,40 секунды. Она стала первой европейкой, защитившей этот титул.
Украинская гребчиха Людмила Лузан завоевала золотую медаль чемпионата мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в польской Познани. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Детали
На чемпионате мира в Познани украинка во второй раз подряд завоевала титул чемпионки мира в одиночном каноэ на дистанции 200 метров. Победный заезд Людмила преодолела за 44,40 секунды.
Таким образом, украинка стала лишь второй спортсменкой в истории и первой представительницей Европы, которой удалось защитить титул чемпионки мира в этой дисциплине. До нее лишь канадке Лоренс Венсан-Лапуант удавалось дважды подряд победить на мировом первенстве в одиночном каноэ на дистанции 200 метров.
История успеха Людмилы на мировой арене началась еще в 2015 году. Тогда 18-летняя украинка завоевала две серебряные медали чемпионата мира среди юниоров в Монемор-у-Велью — на дистанциях 200 и 500 метров
С тех пор Людмила стала одной из ведущих спортсменок мирового женского каноэ. В ее активе — три олимпийские медали, две награды Европейских игр, девять титулов чемпионки мира и восемь званий чемпионки Европы.
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