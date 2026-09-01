Кубок України з футболу: визначено розклад матчів 1/16 фіналу
Київ • УНН
Матчі 1/16 фіналу Кубка України відбудуться 8–10, 16 та 17 вересня. "Нива" зіграє з "Динамо", а "Вільхівці" - із "Шахтарем".
У вівторок, 1 вересня, визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27. Поєдинки пройдуть 8, 9, 10, 16 та 17 вересня. Про це повідомляє пресслужба турніру, передає УНН.
Деталі
8 вересня зіграють:
- о 13:00 “Олімпія” - “Кривбас”;
- о 15:00 “Базис” - “Маяк”.
9 вересня:
- о 11:00 “Вікторія” - “Металіст”;
- о 12:00 “Карбон” - “Епіцентр”;
- о 13:00 “Пробій Городенка” - “Олександрія”;
- о 14:00 “Новий Розділ” - “Агротех”;
- о 15:00 “Агробізнес” - “Лівий Берег”;
- о 16:00 “Фенікс Маріуполь” - “Зоря”;
- о 18:00 “Полісся” - “Кудрівка”.
10 вересня:
- о 15:30 “Нива” - “Динамо”.
16 вересня:
- о 14:00 “Прикарпаття” - “Харків”;
- о 15:00 “Куликів Білка” - “Верес”;
- о 16:00 “Буковина” - “ЛНЗ”.
17 вересня:
- о 11:00 “Тростянець” - “Чернігів”;
- о 15:00 “Вільхівці” - “Шахтар”;
- о 15:30 “Колос” - “Карпати”.
Доповнення
У Будинку футболу в Києві у четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу 2025/26.
На цій стадії жеребкування представлені 5 представників Аматорської федерації футболу: "Новий Розділ" (Новий Розділ), "Агротех" (Тишківка), "Базис" (Кочубіївка), "Маяк" (Сарни) та "Олімпія" (Савинці).
4 клуби Другої ліги ПФЛ: "Тростянець" (Суми), "Нива" (Вінниця), "Вільхівці" (ЗО) та "Карбон" (Черкаси).
9 клубів Першої ліги ПФЛ: "Куликів-Білка" (Куликів), "Олександрія" (Олександрія), "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь), "Агробізнес" (Волочиськ), "Чернігів" (Чернігів), "Пробій" (Городенка), "Вікторія" (Суми), "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) та "Металіст" (Харків).
14 клубів української Прем’єр-ліги: "Лівий Берег" (Київ), "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Полісся" (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), "Кудрівка" (Кудрівка), "Колос" (Ковалівка), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Карпати" (Львів), "Зоря" (Луганськ), "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський), "Верес" (Рівне), "Харків" (Харків) та "Буковина" (Чернівці).
Кубок України з футболу: визначилися пари 1/16 фіналу27.08.26, 15:00 • 6030 переглядiв