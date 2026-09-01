Кубок України з футболу: визначено розклад матчів 1/16 фіналу

У вівторок, 1 вересня, визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27. Поєдинки пройдуть 8, 9, 10, 16 та 17 вересня. Про це повідомляє пресслужба турніру, передає УНН.

Деталі

8 вересня зіграють:

о 13:00 “Олімпія” - “Кривбас”;

о 15:00 “Базис” - “Маяк”.

9 вересня:

о 11:00 “Вікторія” - “Металіст”;

о 12:00 “Карбон” - “Епіцентр”;

о 13:00 “Пробій Городенка” - “Олександрія”;

о 14:00 “Новий Розділ” - “Агротех”;

о 15:00 “Агробізнес” - “Лівий Берег”;

о 16:00 “Фенікс Маріуполь” - “Зоря”;

о 18:00 “Полісся” - “Кудрівка”.

10 вересня:

о 15:30 “Нива” - “Динамо”.

16 вересня:

о 14:00 “Прикарпаття” - “Харків”;

о 15:00 “Куликів Білка” - “Верес”;

о 16:00 “Буковина” - “ЛНЗ”.

17 вересня:

о 11:00 “Тростянець” - “Чернігів”;

о 15:00 “Вільхівці” - “Шахтар”;

о 15:30 “Колос” - “Карпати”.

Доповнення

У Будинку футболу в Києві у четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу 2025/26.

На цій стадії жеребкування представлені 5 представників Аматорської федерації футболу: "Новий Розділ" (Новий Розділ), "Агротех" (Тишківка), "Базис" (Кочубіївка), "Маяк" (Сарни) та "Олімпія" (Савинці).

4 клуби Другої ліги ПФЛ: "Тростянець" (Суми), "Нива" (Вінниця), "Вільхівці" (ЗО) та "Карбон" (Черкаси).

9 клубів Першої ліги ПФЛ: "Куликів-Білка" (Куликів), "Олександрія" (Олександрія), "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь), "Агробізнес" (Волочиськ), "Чернігів" (Чернігів), "Пробій" (Городенка), "Вікторія" (Суми), "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) та "Металіст" (Харків).

14 клубів української Прем’єр-ліги: "Лівий Берег" (Київ), "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Полісся" (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), "Кудрівка" (Кудрівка), "Колос" (Ковалівка), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Карпати" (Львів), "Зоря" (Луганськ), "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський), "Верес" (Рівне), "Харків" (Харків) та "Буковина" (Чернівці).

Кубок України з футболу: визначилися пари 1/16 фіналу