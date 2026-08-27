Кубок України з футболу: визначилися пари 1/16 фіналу
Київ • УНН
Визначилися пари 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Матчі відбудуться 8–14 вересня в одному поєдинку з пенальті у разі нічиєї.
У Будинку футболу в Києві у четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу 2025/26, передає УНН.
Деталі
На цій стадії жеребкування були представлені 5 представників Аматорської федерації футболу: "Новий Розділ" (Новий Розділ), "Агротех" (Тишківка), "Базис" (Кочубіївка), "Маяк" (Сарни) та "Олімпія" (Савинці).
4 клуби Другої ліги ПФЛ: "Тростянець" (Суми), "Нива" (Вінниця), "Вільхівці" (ЗО) та "Карбон" (Черкаси).
9 клубів Першої ліги ПФЛ: "Куликів-Білка" (Куликів), "Олександрія" (Олександрія), "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь), "Агробізнес" (Волочиськ), "Чернігів" (Чернігів), "Пробій" (Городенка), "Вікторія" (Суми), "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) та "Металіст" (Харків).
14 клубів української Прем’єр-ліги: "Лівий Берег" (Київ), "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Полісся" (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), "Кудрівка" (Кудрівка), "Колос" (Ковалівка), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Карпати" (Львів), "Зоря" (Луганськ), "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський), "Верес" (Рівне), "Харків" (Харків) та "Буковина" (Чернівці).
За результатами жеребкування стали відомі пари 1/16:
- “Агробізнес” – “Лівий Берег”;
- “Колос” – “Карпати”;
- “Нива” – “Динамо”;
- “Прикарпаття-Благо” – “Харків”;
- “Новий Розділ” – “Агротех”;
- “Фенікс-Маріуполь” – “Зоря”;
- “Пробій” – “Олександрія”;
- “Маяк” – “Базис”;
- “Тростянець” – “Чернігів”;
- “Куликів-Білка” – “Верес”;
- “Вікторія” – “Металіст”;
- “Буковина” – “ЛНЗ”;
- “Карбон” – “Епіцентр”;
- “Олімпія” – “Кривбас”;
- “Полісся” – “Кудрівка”;
- “Вільхівці” – “Шахтар”.
Базові дати проведення 1/16 фіналу - 8-14 вересня.
Протистояння на цій стадії складатиметься з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробиватиметься серія пенальті.
Нагадаємо
Київське "Динамо" у фіналі Кубку України на "Арені Львів" обіграло ФК "Чернігів" з рахунком - 3:1. Дубль оформив капітан киян Віталій Буяльський, а Андрій Ярмоленко забив третій гол для своєї команди.