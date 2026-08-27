Кубок України з футболу: визначилися пари 1/16 фіналу

Фото: kubok.uaf.ua

У Будинку футболу в Києві у четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу 2025/26, передає УНН.

Деталі

На цій стадії жеребкування були представлені 5 представників Аматорської федерації футболу: "Новий Розділ" (Новий Розділ), "Агротех" (Тишківка), "Базис" (Кочубіївка), "Маяк" (Сарни) та "Олімпія" (Савинці).

4 клуби Другої ліги ПФЛ: "Тростянець" (Суми), "Нива" (Вінниця), "Вільхівці" (ЗО) та "Карбон" (Черкаси).

9 клубів Першої ліги ПФЛ: "Куликів-Білка" (Куликів), "Олександрія" (Олександрія), "Фенікс-Маріуполь" (Маріуполь), "Агробізнес" (Волочиськ), "Чернігів" (Чернігів), "Пробій" (Городенка), "Вікторія" (Суми), "Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ) та "Металіст" (Харків).

14 клубів української Прем’єр-ліги: "Лівий Берег" (Київ), "Шахтар" (Донецьк), "Динамо" (Київ), "Полісся" (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), "Кудрівка" (Кудрівка), "Колос" (Ковалівка), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Карпати" (Львів), "Зоря" (Луганськ), "Епіцентр" (Кам’янець-Подільський), "Верес" (Рівне), "Харків" (Харків) та "Буковина" (Чернівці).

За результатами жеребкування стали відомі пари 1/16:

“Агробізнес” – “Лівий Берег”;

“Колос” – “Карпати”;

“Нива” – “Динамо”;

“Прикарпаття-Благо” – “Харків”;

“Новий Розділ” – “Агротех”;

“Фенікс-Маріуполь” – “Зоря”;

“Пробій” – “Олександрія”;

“Маяк” – “Базис”;

“Тростянець” – “Чернігів”;

“Куликів-Білка” – “Верес”;

“Вікторія” – “Металіст”;

“Буковина” – “ЛНЗ”;

“Карбон” – “Епіцентр”;

“Олімпія” – “Кривбас”;

“Полісся” – “Кудрівка”;

“Вільхівці” – “Шахтар”.

Базові дати проведення 1/16 фіналу - 8-14 вересня.

Протистояння на цій стадії складатиметься з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробиватиметься серія пенальті.

Нагадаємо

Київське "Динамо" у фіналі Кубку України на "Арені Львів" обіграло ФК "Чернігів" з рахунком - 3:1. Дубль оформив капітан киян Віталій Буяльський, а Андрій Ярмоленко забив третій гол для своєї команди.