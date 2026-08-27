Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала
Киев • УНН
Определились пары 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Матчи состоятся 8–14 сентября в одном поединке с пенальти в случае ничьей.
В Доме футбола в Киеве в четверг, 27 августа, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2025/26, передаёт УНН.
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На этой стадии жеребьёвки были представлены 5 представителей Любительской федерации футбола: "Новый Раздол" (Новый Раздол), "Агротех" (Тишковка), "Базис" (Кочубеевка), "Маяк" (Сарны) и "Олимпия" (Савинцы).
4 клуба Второй лиги ПФЛ: "Тростянец" (Сумы), "Нива" (Винница), "Ольховцы" (ЗО) и "Карбон" (Черкассы).
9 клубов Первой лиги ПФЛ: "Куликов-Белка" (Куликов), "Александрия" (Александрия), "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь), "Агробизнес" (Волочиск), "Чернигов" (Чернигов), "Пробий" (Городенка), "Виктория" (Сумы), "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) и "Металлист" (Харьков).
14 клубов украинской Премьер-лиги: "Левый Берег" (Киев), "Шахтёр" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Полесье" (Житомир), ЛНЗ (Черкассы), "Кудровка" (Кудровка), "Колос" (Ковалёвка), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Карпаты" (Львов), "Заря" (Луганск), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Верес" (Ровно), "Харьков" (Харьков) и "Буковина" (Черновцы).
По результатам жеребьёвки стали известны пары 1/16:
- “Агробизнес” – “Левый Берег”;
- “Колос” – “Карпаты”;
- “Нива” – “Динамо”;
- “Прикарпатье-Благо” – “Харьков”;
- “Новый Раздол” – “Агротех”;
- “Феникс-Мариуполь” – “Заря”;
- “Пробий” – “Александрия”;
- “Маяк” – “Базис”;
- “Тростянец” – “Чернигов”;
- “Куликов-Белка” – “Верес”;
- “Виктория” – “Металлист”;
- “Буковина” – “ЛНЗ”;
- “Карбон” – “Эпицентр”;
- “Олимпия” – “Кривбасс”;
- “Полесье” – “Кудровка”;
- “Ольховцы” – “Шахтёр”.
Базовые даты проведения 1/16 финала — 8–14 сентября.
Противостояние на этой стадии будет состоять из одного матча. В случае ничьей в основное время сразу будет пробиваться серия пенальти.
Напомним
Киевское "Динамо" в финале Кубка Украины на "Арене Львов" обыграло ФК "Чернигов" со счётом — 3:1. Дубль оформил капитан киевлян Виталий Буяльский, а Андрей Ярмоленко забил третий гол своей команды.