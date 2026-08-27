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Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Определились пары 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/26. Матчи состоятся 8–14 сентября в одном поединке с пенальти в случае ничьей.

Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала
Фото: kubok.uaf.ua

В Доме футбола в Киеве в четверг, 27 августа, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2025/26, передаёт УНН

Подробности 

На этой стадии жеребьёвки были представлены 5 представителей Любительской федерации футбола: "Новый Раздол" (Новый Раздол), "Агротех" (Тишковка), "Базис" (Кочубеевка), "Маяк" (Сарны) и "Олимпия" (Савинцы).

4 клуба Второй лиги ПФЛ: "Тростянец" (Сумы), "Нива" (Винница), "Ольховцы" (ЗО) и "Карбон" (Черкассы). 

9 клубов Первой лиги ПФЛ: "Куликов-Белка" (Куликов), "Александрия" (Александрия), "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь), "Агробизнес" (Волочиск), "Чернигов" (Чернигов), "Пробий" (Городенка), "Виктория" (Сумы), "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) и "Металлист" (Харьков).

14 клубов украинской Премьер-лиги: "Левый Берег" (Киев), "Шахтёр" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Полесье" (Житомир), ЛНЗ (Черкассы), "Кудровка" (Кудровка), "Колос" (Ковалёвка), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Карпаты" (Львов), "Заря" (Луганск), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Верес" (Ровно), "Харьков" (Харьков) и "Буковина" (Черновцы).

По результатам жеребьёвки стали известны пары 1/16: 

  • “Агробизнес” – “Левый Берег”;
    • “Колос” – “Карпаты”;
      • “Нива” – “Динамо”;
        • “Прикарпатье-Благо” – “Харьков”;
          • “Новый Раздол” – “Агротех”;
            • “Феникс-Мариуполь” – “Заря”;
              • “Пробий” – “Александрия”;
                • “Маяк” – “Базис”;
                  • “Тростянец” – “Чернигов”;
                    • “Куликов-Белка” – “Верес”;
                      • “Виктория” – “Металлист”;
                        • “Буковина” – “ЛНЗ”;
                          • “Карбон” – “Эпицентр”;
                            • “Олимпия” – “Кривбасс”;
                              • “Полесье” – “Кудровка”;
                                • “Ольховцы” – “Шахтёр”.

                                  Базовые даты проведения 1/16 финала — 8–14 сентября.

                                  Противостояние на этой стадии будет состоять из одного матча. В случае ничьей в основное время сразу будет пробиваться серия пенальти.

                                  Напомним 

                                  Киевское "Динамо" в финале Кубка Украины на "Арене Львов" обыграло ФК "Чернигов" со счётом — 3:1. Дубль оформил капитан киевлян Виталий Буяльский, а Андрей Ярмоленко забил третий гол своей команды. 

                                  Павел Башинский

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