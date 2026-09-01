Кубок Украины по футболу: определено расписание матчей 1/16 финала

Во вторник, 1 сентября, стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27. Поединки пройдут 8, 9, 10, 16 и 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.

Детали

8 сентября сыграют:

в 13:00 “Олимпия” — “Кривбасс”;

в 15:00 “Базис” — “Маяк”.

9 сентября:

в 11:00 “Виктория” — “Металлист”;

в 12:00 “Карбон” — “Эпицентр”;

в 13:00 “Пробий Городенка” — “Александрия”;

в 14:00 “Новый Раздел” — “Агротех”;

в 15:00 “Агробизнес” — “Левый Берег”;

в 16:00 “Феникс Мариуполь” — “Заря”;

в 18:00 “Полесье” — “Кудровка”.

10 сентября:

в 15:30 “Нива” — “Динамо”.

16 сентября:

в 14:00 “Прикарпатье” — “Харьков”;

в 15:00 “Куликов Белка” — “Верес”;

в 16:00 “Буковина” — “ЛНЗ”.

17 сентября:

в 11:00 “Тростянец” — “Чернигов”;

в 15:00 “Ольховцы” — “Шахтер”;

в 15:30 “Колос” — “Карпаты”.

Дополнение

В Доме футбола в Киеве в четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2025/26.

На этой стадии в жеребьевке представлены 5 представителей Федерации футбола любителей: "Новый Раздел" (Новый Раздел), "Агротех" (Тышковка), "Базис" (Кочубеевка), "Маяк" (Сарны) и "Олимпия" (Савинцы).

4 клуба Второй лиги ПФЛ: "Тростянец" (Сумы), "Нива" (Винница), "Ольховцы" (ЗО) и "Карбон" (Черкассы).

9 клубов Первой лиги ПФЛ: "Куликов-Белка" (Куликов), "Александрия" (Александрия), "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь), "Агробизнес" (Волочиск), "Чернигов" (Чернигов), "Пробий" (Городенка), "Виктория" (Сумы), "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) и "Металлист" (Харьков).

14 клубов украинской Премьер-лиги: "Левый Берег" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Полесье" (Житомир), ЛНЗ (Черкассы), "Кудровка" (Кудровка), "Колос" (Ковалевка), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Карпаты" (Львов), "Заря" (Луганск), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Верес" (Ровно), "Харьков" (Харьков) и "Буковина" (Черновцы).

Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала