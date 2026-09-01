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Кубок Украины по футболу: определено расписание матчей 1/16 финала

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Матчи 1/16 финала Кубка Украины состоятся 8–10, 16 и 17 сентября. "Нива" сыграет с "Динамо", а "Вильхивцы" - с "Шахтёром".

Кубок Украины по футболу: определено расписание матчей 1/16 финала

Во вторник, 1 сентября, стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27. Поединки пройдут 8, 9, 10, 16 и 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает УНН.

Детали

8 сентября сыграют:

  • в 13:00 “Олимпия” — “Кривбасс”;
    • в 15:00 “Базис” — “Маяк”.

      9 сентября:

      • в 11:00 “Виктория” — “Металлист”;
        • в 12:00 “Карбон” — “Эпицентр”;
          • в 13:00 “Пробий Городенка” — “Александрия”;
            • в 14:00 “Новый Раздел” — “Агротех”;
              • в 15:00 “Агробизнес” — “Левый Берег”;
                • в 16:00 “Феникс Мариуполь” — “Заря”;
                  • в 18:00 “Полесье” — “Кудровка”.

                    10 сентября:

                    • в 15:30 “Нива” — “Динамо”.

                      16 сентября:

                      • в 14:00 “Прикарпатье” — “Харьков”;
                        • в 15:00 “Куликов Белка” — “Верес”;
                          • в 16:00 “Буковина” — “ЛНЗ”.

                            17 сентября:

                            • в 11:00 “Тростянец” — “Чернигов”;
                              • в 15:00 “Ольховцы” — “Шахтер”;
                                • в 15:30 “Колос” — “Карпаты”.

                                  Дополнение

                                  В Доме футбола в Киеве в четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу 2025/26. 

                                  На этой стадии в жеребьевке представлены 5 представителей Федерации футбола любителей: "Новый Раздел" (Новый Раздел), "Агротех" (Тышковка), "Базис" (Кочубеевка), "Маяк" (Сарны) и "Олимпия" (Савинцы).

                                  4 клуба Второй лиги ПФЛ: "Тростянец" (Сумы), "Нива" (Винница), "Ольховцы" (ЗО) и "Карбон" (Черкассы).

                                  9 клубов Первой лиги ПФЛ: "Куликов-Белка" (Куликов), "Александрия" (Александрия), "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь), "Агробизнес" (Волочиск), "Чернигов" (Чернигов), "Пробий" (Городенка), "Виктория" (Сумы), "Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) и "Металлист" (Харьков).

                                  14 клубов украинской Премьер-лиги: "Левый Берег" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Полесье" (Житомир), ЛНЗ (Черкассы), "Кудровка" (Кудровка), "Колос" (Ковалевка), "Кривбасс" (Кривой Рог), "Карпаты" (Львов), "Заря" (Луганск), "Эпицентр" (Каменец-Подольский), "Верес" (Ровно), "Харьков" (Харьков) и "Буковина" (Черновцы).

                                  Кубок Украины по футболу: определились пары 1/16 финала27.08.26, 15:00 • 6030 просмотров

                                  Павел Башинский

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