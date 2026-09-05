Україна поступилася Бразилії у чвертьфіналі ЧС-2026 із сокки
Київ • УНН
Україна програла Бразилії 2:3 у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 із сокки в Німеччині. Переможний гол забили на останній хвилині.
Збірна України з сокки поступилася збірній Бразилії в 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2026, який проходить у Німеччині, передає УНН.
Деталі
Україна вийшла вперед на 8-й хвилині після голу Юрія Щериці, який зіграв на добиванні.
На останній хвилині першого тайму арбітр після перегляду відеоповтору призначив буліт у ворота України, який впевнено реалізував Де Ліма.
У другому таймі Україна знову вийшла вперед завдяки голу з льоту у дев'ятку Сергія Гібало.
За кілька хвилин Де Ліма зрівняв рахунок, оформивши дубль, а на останній хвилині матчу переможний гол забив Рауль Стеділе - 3:2.
Зазначимо, Україна на груповому етапі здобула всі перемоги, не пропустивши жодного гола, здолавши Ліван (2:0), Пакистан (6:0) і Грузію (3:0), а в 1/8 фіналу переграли Австралію (2:1).
Доповнення
Сокка (Socca) - командна спортивна гра з м'ячем, різновид гри у футбол у форматі 6х6. Від мініфутболу цей вид спорту відрізняють кількість гравців та більший розмір поля. В сокку грають 2 тайми по 20 або 25 хвилин. Команди складаються з воротарів та п'ятьох польових гравців. Матчі відбуваються як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля 30×50 м, розмір воріт - 2×5 м.
Збірна України з сокки була створена у 2022 році, а вже у наступному здобула срібло на Чемпіонаті світу-2023.
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