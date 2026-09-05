Украина уступила Бразилии в четвертьфинале ЧМ-2026 по сокке
Киев • УНН
Украина проиграла Бразилии со счётом 2:3 в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по сокке в Германии. Победный гол забили на последней минуте.
Сборная Украины по сокке уступила сборной Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира-2026, который проходит в Германии, передает УНН.
Детали
Украина вышла вперед на 8-й минуте после гола Юрия Щерицы, который сыграл на добивании.
На последней минуте первого тайма арбитр после просмотра видеоповтора назначил буллит в ворота Украины, который уверенно реализовал Де Лима.
Во втором тайме Украина вновь вышла вперед благодаря голу Сергея Гибало с лета в девятку.
Через несколько минут Де Лима сравнял счет, оформив дубль, а на последней минуте матча победный гол забил Рауль Стедиле — 3:2.
Отметим, Украина на групповом этапе одержала все победы, не пропустив ни одного гола, одолев Ливан (2:0), Пакистан (6:0) и Грузию (3:0), а в 1/8 финала переиграла Австралию (2:1).
Дополнение
Сокка (Socca) — командная спортивная игра с мячом, разновидность футбола в формате 6х6. От мини-футбола этот вид спорта отличают количество игроков и больший размер поля. В сокку играют 2 тайма по 20 или 25 минут. Команды состоят из вратарей и пяти полевых игроков. Матчи проходят как на натуральном, так и на синтетическом газоне. Размер поля — 30×50 м, размер ворот — 2×5 м.
Сборная Украины по сокке была создана в 2022 году, а уже в следующем завоевала серебро на чемпионате мира-2023.
Некоторые ближайшие матчи УПЛ будут начинаться в раннее время01.09.26, 17:55 • 5222 просмотра