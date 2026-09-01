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Некоторые ближайшие матчи УПЛ будут начинаться в раннее время

Киев • УНН

 • 650 просмотра

УПЛ перенесла время начала отдельных матчей 5-го тура сезона 2026/27 из-за увеличения количества и продолжительности воздушных тревог. Решение приняли с учетом ситуации с безопасностью.

Некоторые ближайшие матчи УПЛ будут начинаться в раннее время

Дирекция Украинской Премьер-лиги внесла коррективы во время начала отдельных матчей 5-го тура Чемпионата УПЛ сезона 2026/27 из-за затяжных тревог в регионах. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН

Дирекция Украинской Премьер-лиги внесла коррективы во время начала отдельных матчей 5-го тура Чемпионата УПЛ сезона 2026/27. Изменения приняты с учетом текущей ситуации с безопасностью в Украине и негативной динамики увеличения количества и продолжительности воздушных тревог в различных регионах страны 

- говорится в сообщении. 

5-й тур УПЛ состоится: 

  • 4 сентября (пятница): «Черноморец» — «Левый Берег» 13:00; «Полесье» — «Кудровка» 18:00;
    • 5 сентября (суббота): «Кривбасс» — «Колос» 13:00; «Харьков» — «Оболонь» 13:00 (должен был начаться в 15:30); «Карпаты» — «Шахтер» 18:00; 
      • 6 сентября (воскресенье): «Динамо» — «ЛНЗ» 13:00 (должен был начаться в 18:00); «Верес» — «Заря» 15:30; «Эпицентр» — «Буковина» 18:00 (должен был начаться в 13:00). 

        Дополнение

        С прошлого четверга и по сей день Украина подвергается постоянным атакам российских дронов, из-за чего некоторые матчи УПЛ 4-го тура прерывались. 

        Так, например, поединок между «ЛНЗ» и «Вересом» продолжался 6,5 часа. 

        Матч начался в 15:30, однако за 12 минут до завершения основного времени он был прерван из-за воздушной тревоги. Встреча возобновилась только в 19:45, однако через несколько минут тревога прозвучала повторно, и матч снова был приостановлен.

        Доигрывать команды начали в 22:00, и минимальную победу одержал «Верес» — 1:0. 

        Также матч «Заря» — «Харьков», который начался 30 августа в Киеве, был доигран 31 августа. Победу одержал «Харьков» — 3:0. 

        Напомним 

        Украинская футбольная Премьер-лига официально представила календарь матчей сезона 2026/27.  

        Павел Башинский

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