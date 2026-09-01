Некоторые ближайшие матчи УПЛ будут начинаться в раннее время

Дирекция Украинской Премьер-лиги внесла коррективы во время начала отдельных матчей 5-го тура Чемпионата УПЛ сезона 2026/27 из-за затяжных тревог в регионах. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ, передает УНН.

Дирекция Украинской Премьер-лиги внесла коррективы во время начала отдельных матчей 5-го тура Чемпионата УПЛ сезона 2026/27. Изменения приняты с учетом текущей ситуации с безопасностью в Украине и негативной динамики увеличения количества и продолжительности воздушных тревог в различных регионах страны - говорится в сообщении.

5-й тур УПЛ состоится:

4 сентября (пятница): «Черноморец» — «Левый Берег» 13:00; «Полесье» — «Кудровка» 18:00;

5 сентября (суббота): «Кривбасс» — «Колос» 13:00; «Харьков» — «Оболонь» 13:00 (должен был начаться в 15:30); «Карпаты» — «Шахтер» 18:00;

6 сентября (воскресенье): «Динамо» — «ЛНЗ» 13:00 (должен был начаться в 18:00); «Верес» — «Заря» 15:30; «Эпицентр» — «Буковина» 18:00 (должен был начаться в 13:00).

Дополнение

С прошлого четверга и по сей день Украина подвергается постоянным атакам российских дронов, из-за чего некоторые матчи УПЛ 4-го тура прерывались.

Так, например, поединок между «ЛНЗ» и «Вересом» продолжался 6,5 часа.

Матч начался в 15:30, однако за 12 минут до завершения основного времени он был прерван из-за воздушной тревоги. Встреча возобновилась только в 19:45, однако через несколько минут тревога прозвучала повторно, и матч снова был приостановлен.

Доигрывать команды начали в 22:00, и минимальную победу одержал «Верес» — 1:0.

Также матч «Заря» — «Харьков», который начался 30 августа в Киеве, был доигран 31 августа. Победу одержал «Харьков» — 3:0.

Напомним

Украинская футбольная Премьер-лига официально представила календарь матчей сезона 2026/27.