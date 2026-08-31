Мессі оголосив, що залишає збірну Аргентини

Ліонель Мессі, який був капітаном збірної Аргентини до перемоги на Чемпіонаті світу 2022 року та фіналу 2026 року, у понеділок опублікував в Instagram допис, що залишає національну збірну Аргентини, передає УНН.

"Це було рішення, яке боліло — і досі болить глибоко в душі — але я розумію, що час настав. Клянуся вам, що я завжди віддавався всьому — не лише в останні кілька років, коли ми вигравали все, але й до цього; я завжди боровся і залишав усе на полі заради цієї футболки, щоб приносити вам радість і змушувати вас пишатися тим, що ви аргентинець через футбол", — написав 39-річний футболіст в Instagram.

Мессі встановив рекорд за голами у Кубку ліг

"Я йду зі спокоєм і гордістю за те, що подарував вам — разом з моїми товаришами по команді — моменти, про які ми колись тільки мріяли", — додав він.

Коментар Роналду під дописом Мессі встановив новий світовий рекорд Instagram