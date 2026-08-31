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Месси объявил, что покидает сборную Аргентины

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

39-летний Лионель Месси заявил, что покидает сборную Аргентины. Он поблагодарил болельщиков и сказал, что уходит со спокойствием и гордостью.

Месси объявил, что покидает сборную Аргентины

Лионель Месси, который был капитаном сборной Аргентины во время победы на чемпионате мира 2022 года и выхода в финал 2026 года, в понедельник опубликовал в Instagram пост о том, что покидает национальную сборную Аргентины, передает УНН.

"Это было решение, которое причинило боль — и до сих пор глубоко болит в душе, — но я понимаю, что время пришло. Клянусь вам, что я всегда отдавался полностью — не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали всё, но и до этого; я всегда боролся и оставлял всё на поле ради этой футболки, чтобы приносить вам радость и заставлять вас гордиться тем, что вы аргентинец благодаря футболу", — написал 39-летний футболист в Instagram.

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"Я ухожу со спокойствием и гордостью за то, что подарил вам — вместе с моими товарищами по команде — моменты, о которых мы когда-то только мечтали", — добавил он.

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Антонина Туманова

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