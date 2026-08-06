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Месси установил рекорд по голам в Кубке лиг

Киев • УНН

 • 2922 просмотра

Лионель Месси забил два гола, помогши «Интер Майами» победить «Атлетико Сан-Луис» со счётом 4:2 в Кубке лиг. Он стал рекордсменом турнира с 14 голами.

Месси установил рекорд по голам в Кубке лиг

Аргентинский футболист Лионель Месси забил дважды в среду и стал рекордсменом по количеству голов в Кубке лиг, когда "Интер Майами" обыграл "Атлетико Сан-Луис" со счетом 4:2 дома в первом матче группового этапа Кубка 2026 года, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Месси, который помог "Майами" выиграть титул 2023 года в первые недели своего пребывания в клубе из Флориды, довел свой голевой счет в этом турнире для клубов Главной лиги футбола (MLS) и мексиканской Лиги MX до рекордных 14 голов.

Давид Родригес вывел "Сан-Луис" вперед на четвертой минуте, но Месси сравнял счет семь минут спустя.

Венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия вывел "Майами" вперед на 26-й минуте.

Месси снова отличился незадолго до перерыва, когда бразильский защитник Микаэль сделал счет 4:1 в добавленное время первого тайма.

Рафа Льоренте из "Атлетико" забил гол престижа во втором тайме.

Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и установил сразу несколько рекордов04.07.26, 11:10 • 3467 просмотров

Юлия Шрамко

Спорт
Чемпионат мира по футболу 2026
Флорида