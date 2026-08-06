Месси установил рекорд по голам в Кубке лиг
Киев • УНН
Лионель Месси забил два гола, помогши «Интер Майами» победить «Атлетико Сан-Луис» со счётом 4:2 в Кубке лиг. Он стал рекордсменом турнира с 14 голами.
Аргентинский футболист Лионель Месси забил дважды в среду и стал рекордсменом по количеству голов в Кубке лиг, когда "Интер Майами" обыграл "Атлетико Сан-Луис" со счетом 4:2 дома в первом матче группового этапа Кубка 2026 года, пишет УНН со ссылкой на AFP.
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Месси, который помог "Майами" выиграть титул 2023 года в первые недели своего пребывания в клубе из Флориды, довел свой голевой счет в этом турнире для клубов Главной лиги футбола (MLS) и мексиканской Лиги MX до рекордных 14 голов.
Давид Родригес вывел "Сан-Луис" вперед на четвертой минуте, но Месси сравнял счет семь минут спустя.
Венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия вывел "Майами" вперед на 26-й минуте.
Месси снова отличился незадолго до перерыва, когда бразильский защитник Микаэль сделал счет 4:1 в добавленное время первого тайма.
Рафа Льоренте из "Атлетико" забил гол престижа во втором тайме.
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