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Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и установил сразу несколько рекордов

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Лионель Месси забил 20-й гол на мундиалях в матче 1/16 финала против Кабо-Верде. Он укрепил рекорд по количеству голов на ЧМ среди мужчин и женщин и возглавил гонку бомбардиров.

Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и установил сразу несколько рекордов
Фото: intermiamicf.com

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси продолжил переписывать историю чемпионатов мира, забив свой 20-й гол на мундиалях в матче 1/16 финала против Кабо-Верде. Этот мяч принес аргентинцу сразу несколько новых рекордов, сообщает Fox Sports, передает УНН.

Детали

Благодаря этому голу Месси укрепил собственный рекорд по количеству мячей на чемпионатах мира среди мужчин и женщин. Кроме того, он довел свой результат на нынешнем турнире до семи голов и единолично возглавил гонку бомбардиров, опережая француза Килиана Мбаппе.

Аргентинец также стал первым футболистом в истории, которому удалось забить семь и более голов сразу на двух чемпионатах мира. На турнире 2022 года он также отличился семь раз, уступив в борьбе за "Золотую бутсу" лишь Мбаппе.

Кроме этого, Месси установил рекорд по продолжительности результативной серии на чемпионатах мира, забивая в восьми матчах подряд. За этот период он отличился 12 голами. Также он стал первым игроком с пятью подряд результативными матчами в плей-офф чемпионатов мира с момента начала ведения соответствующей статистики в 1960-х годах.

Матч против Кабо-Верде стал для Месси уже 14-м разным соперником, которому он забивал на мундиалях. Это также является рекордом турнира. Ближайшие преследователи – Юрген Клинсманн, Роналдо и Мирослав Клозе – отмечались голами против десяти разных сборных.

Напомним

Сборная Аргентины в следующем раунде сыграет против Египта.

Андрей Тимощенков

Спорт