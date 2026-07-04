Месси забил 20-й гол на чемпионатах мира и установил сразу несколько рекордов
Киев • УНН
Лионель Месси забил 20-й гол на мундиалях в матче 1/16 финала против Кабо-Верде. Он укрепил рекорд по количеству голов на ЧМ среди мужчин и женщин и возглавил гонку бомбардиров.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси продолжил переписывать историю чемпионатов мира, забив свой 20-й гол на мундиалях в матче 1/16 финала против Кабо-Верде. Этот мяч принес аргентинцу сразу несколько новых рекордов, сообщает Fox Sports, передает УНН.
Детали
Благодаря этому голу Месси укрепил собственный рекорд по количеству мячей на чемпионатах мира среди мужчин и женщин. Кроме того, он довел свой результат на нынешнем турнире до семи голов и единолично возглавил гонку бомбардиров, опережая француза Килиана Мбаппе.
Аргентинец также стал первым футболистом в истории, которому удалось забить семь и более голов сразу на двух чемпионатах мира. На турнире 2022 года он также отличился семь раз, уступив в борьбе за "Золотую бутсу" лишь Мбаппе.
Кроме этого, Месси установил рекорд по продолжительности результативной серии на чемпионатах мира, забивая в восьми матчах подряд. За этот период он отличился 12 голами. Также он стал первым игроком с пятью подряд результативными матчами в плей-офф чемпионатов мира с момента начала ведения соответствующей статистики в 1960-х годах.
Матч против Кабо-Верде стал для Месси уже 14-м разным соперником, которому он забивал на мундиалях. Это также является рекордом турнира. Ближайшие преследователи – Юрген Клинсманн, Роналдо и Мирослав Клозе – отмечались голами против десяти разных сборных.
Напомним
Сборная Аргентины в следующем раунде сыграет против Египта.