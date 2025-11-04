Игрок ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025

ukru
15:06 • 3342 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 12364 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 14904 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
12:32 • 13077 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
11:55 • 14470 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
11:12 • 13958 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
4 ноября, 07:40 • 20414 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43754 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
4 ноября, 06:34 • 24202 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 81175 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Нефть подешевела на фоне опасений по поводу избытка предложения после планов ОПЕК+ по добыче4 ноября, 06:25 • 11152 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39381 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30823 просмотра
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардепPhoto10:24 • 8910 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15048 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
14:17 • 12364 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto13:50 • 9040 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
13:39 • 14904 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 43754 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 39504 просмотра
УНН Lite
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка12:13 • 15152 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 30916 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 28600 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 32770 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 42311 просмотра
Игрок ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Итальянская газета Tuttosport назвала Дезире Дуэ из "Пари Сен-Жермен" лауреатом премии Golden Boy 2025 года. Он выиграл чемпионат, Кубок Франции и Лигу чемпионов, забив 16 голов и отдав 16 ассистов в 61 матче.

Игрок ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025

Итальянская газета Tuttosport определила лауреата премии Golden Boy в 2025 году - лучшим молодым футболистом Европы в возрасте до 21 года стал вингер французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, Дезире Дуэ, передает УНН.

Абсолютным лучшим Golden Boy является Дезире Дуэ. Феноменальный сезон для молодого француза, который выиграл все с "Пари Сен-Жермен" 

- говорится в сообщении.

В сезоне 2024/25 Дуэ провел 61 матч на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и кубок Франции, а также Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против итальянского "Интера".

ПСЖ разгромил Интер с историческим счетом и впервые в истории выиграл Лигу Чемпионов01.06.25, 00:33 • 4001 просмотр

Специальную награду лучшему игроку в Италии получил форвард "Интера" Франческо Пио Эспозито.

Также награду European Golden Girl Absolute Best (лучшая молодая игрока до 21 года) получила форвард английского "Брайтона" Мишель Агеманг.

Определены 25 номинантов на награду Golden Boy 2025: кто в списке15.10.25, 22:00 • 4340 просмотров

Кроме того, совет легенд решил присудить награду Golden Player Man Диого Жоте, что "подчеркивает, насколько португальский футболист был образцом для всего футбольного мира и насколько его смерть оставила невосполнимую пустоту".

"За свой подход к игре, преданность и усилия, которые он вкладывал в каждый матч до последней капли энергии, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать великими чемпионами", - заявили в газете.

Звезда "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании03.07.25, 11:29 • 1549 просмотров

Напомним

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) обнародовала символическую сборную 2025 года. В нее вошли шесть дебютантов, а вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль побил предыдущий рекорд Килиана Мбаппе, попав в одиннадцатку лучших в 18-летнем возрасте.

Павел Башинский

Спорт