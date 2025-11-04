Игрок ПСЖ Дезире Дуэ получил награду Golden Boy 2025

Итальянская газета Tuttosport определила лауреата премии Golden Boy в 2025 году - лучшим молодым футболистом Европы в возрасте до 21 года стал вингер французского "Пари Сен-Жермен", за который выступает украинский защитник Илья Забарный, Дезире Дуэ, передает УНН.

Абсолютным лучшим Golden Boy является Дезире Дуэ. Феноменальный сезон для молодого француза, который выиграл все с "Пари Сен-Жермен" - говорится в сообщении.

В сезоне 2024/25 Дуэ провел 61 матч на клубном уровне, отметившись 16 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Вместе с парижанами он выиграл чемпионат и кубок Франции, а также Лигу чемпионов, оформив дубль и ассист в финале турнира против итальянского "Интера".

Специальную награду лучшему игроку в Италии получил форвард "Интера" Франческо Пио Эспозито.

Также награду European Golden Girl Absolute Best (лучшая молодая игрока до 21 года) получила форвард английского "Брайтона" Мишель Агеманг.

Кроме того, совет легенд решил присудить награду Golden Player Man Диого Жоте, что "подчеркивает, насколько португальский футболист был образцом для всего футбольного мира и насколько его смерть оставила невосполнимую пустоту".

"За свой подход к игре, преданность и усилия, которые он вкладывал в каждый матч до последней капли энергии, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать великими чемпионами", - заявили в газете.

Напомним

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) обнародовала символическую сборную 2025 года. В нее вошли шесть дебютантов, а вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль побил предыдущий рекорд Килиана Мбаппе, попав в одиннадцатку лучших в 18-летнем возрасте.