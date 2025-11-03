Шість дебютантів та рекорд Ямаля: FIFPRO оприлюднила символічну збірну року

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) оприлюднила символічну збірну 2025 року. До неї увійшли шість дебютантів, а вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль побив попередній рекорд Кіліана Мбаппе, потрапивши до одинадцятки найкращих у 18-річному віці. Про це пише УНН з посиланням на сайт асоціації.

Деталі

Як зазначили в організації, склад FIFPRO Men’s World 11 було визначено голосуванням професійних футболістів з усього світу за допомогою захищеної цифрової платформи, яку розповсюджують FIFPRO та її афілійовані профспілки гравців.

Голосування охоплювало виступи в період з 15 липня 2024 року по 3 серпня 2025 року, при цьому гравці повинні були взяти участь щонайменше в 30 офіційних матчах протягом цього періоду.

Кожен учасник обирав трьох найкращих гравців у кожній з чотирьох позиційних категорій: воротар, захисник, півзахисник і нападник.

Воротар, три захисники, три півзахисники та три нападники, які набрали найбільшу кількість голосів, були обрані до складу команди, а 11-те місце було присуджено наступному за рейтингом польовому гравцеві.

Загалом же участь у голосуванні взяли понад 20 тис. професійних футболістів з 68 країн проголосували за свою команду року.

Найбільше гравців до збірної року потрапило із французького "ПСЖ", яке у сезоні 2024/2025 року здобули требл, включаючи Лігу Чемпіонів.

Вперше також до збірної потрапив 18-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, який побив попередній рекорд Кіліана Мбаппе з 2018 року, коли французький нападник увійшов до складу команди у віці 19 років.

Окрім Ямаля, до збірної вперше також потрапили Коул Палмер, Нуну Мендеш, Вітінья, Педрі та володар "Золотого м’яча" Усман Дембеле".

Символічна збірна року вигладає наступним чином: воротар - Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ"/ "Манчестер Сіті"). Захисники - Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль"), Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі (обидва - "ПСЖ"). В півзахисті - Коул Палмер ("Челсі"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Педрі ("Барселона"), Вітінья ("ПСЖ"). В нападі - Кіліан Мбаппе ("Реал"), Ламін Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле ("ПСЖ").

