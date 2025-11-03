Шість дебютантів та рекорд Ямаля: FIFPRO оприлюднила символічну збірну року

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
16:38 • 4786 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
15:27 • 10759 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
14:53 • 13471 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
14:21 • 14005 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
14:12 • 22131 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
13:44 • 15053 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
13:00 • 14470 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 28255 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33075 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
3 листопада, 08:34 • 29700 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Заміна літніх шин на зимові: які штрафи передбачено для порушниківPhoto3 листопада, 07:42 • 47158 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго3 листопада, 08:31 • 35846 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 43012 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 21962 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 33033 перегляди
Публікації
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
Ексклюзив
16:38 • 4768 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
Ексклюзив
14:12 • 22125 перегляди
Гарячі лінії банків: як зателефонувати в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк чи МоноБанк12:30 • 18245 перегляди
Де подивитися графік відключення світла у 2025: корисні поради3 листопада, 10:27 • 33054 перегляди
Більчук і "Ростєх": як керівник Державіаслужби відкрив шлях компанії з російськими звʼязками до ремонтної документації українських вертольотів3 листопада, 08:40 • 43035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Блогери
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Кім Кардаш'ян
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Крим
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли15:33 • 4030 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 13531 перегляди
Брітні Спірс зникла з Instagram після серії постів про колишнього чоловіка3 листопада, 10:05 • 21977 перегляди
Демі Мур, Періс Хілтон і Крістен Віг вразили "голими" образами на гала-вечорі LACMA Art+FilmPhoto2 листопада, 15:41 • 28861 перегляди
Телеведуча Леся Нікітюк разом із нареченим похрестила синаVideo1 листопада, 13:37 • 50024 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
TikTok
Ракетна система С-400
YouTube

Шість дебютантів та рекорд Ямаля: FIFPRO оприлюднила символічну збірну року

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Як зазначили в організації, склад FIFPRO Men’s World 11 було визначено голосуванням професійних футболістів з усього світу за допомогою захищеної цифрової платформи, яку розповсюджують FIFPRO та її афілійовані профспілки гравців.

Шість дебютантів та рекорд Ямаля: FIFPRO оприлюднила символічну збірну року

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) оприлюднила символічну збірну 2025 року. До неї увійшли шість дебютантів, а вінгер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль побив попередній рекорд Кіліана Мбаппе, потрапивши до одинадцятки найкращих у 18-річному віці. Про це пише УНН з посиланням на сайт асоціації.

Деталі

Як зазначили в організації, склад FIFPRO Men’s World 11 було визначено голосуванням професійних футболістів з усього світу за допомогою захищеної цифрової платформи, яку розповсюджують FIFPRO та її афілійовані профспілки гравців.

Голосування охоплювало виступи в період з 15 липня 2024 року по 3 серпня 2025 року, при цьому гравці повинні були взяти участь щонайменше в 30 офіційних матчах протягом цього періоду.

Кожен учасник обирав трьох найкращих гравців у кожній з чотирьох позиційних категорій: воротар, захисник, півзахисник і нападник.

Воротар, три захисники, три півзахисники та три нападники, які набрали найбільшу кількість голосів, були обрані до складу команди, а 11-те місце було присуджено наступному за рейтингом польовому гравцеві.

Загалом же участь у голосуванні взяли понад 20 тис. професійних футболістів з 68 країн проголосували за свою команду року.

Найбільше гравців до збірної року потрапило із французького "ПСЖ", яке у сезоні 2024/2025 року здобули требл, включаючи Лігу Чемпіонів.

ПСЖ розгромив Інтер з історичним рахунком та вперше в історії виграв Лігу Чемпіонів01.06.25, 00:33 • 3997 переглядiв

Вперше також до збірної потрапив 18-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль, який побив попередній рекорд Кіліана Мбаппе з 2018 року, коли французький нападник увійшов до складу команди у віці 19 років.

Окрім Ямаля, до збірної вперше також потрапили Коул Палмер, Нуну Мендеш, Вітінья, Педрі та володар "Золотого м’яча" Усман Дембеле".

Усман Дембеле володар "Золотого м’яча"23.09.25, 00:13 • 2729 переглядiв

Символічна збірна року вигладає наступним чином: воротар - Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ"/ "Манчестер Сіті"). Захисники - Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль"), Нуну Мендеш та Ашраф Хакімі (обидва - "ПСЖ"). В півзахисті - Коул Палмер ("Челсі"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Педрі ("Барселона"), Вітінья ("ПСЖ"). В нападі - Кіліан Мбаппе ("Реал"), Ламін Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле ("ПСЖ").

Нагадаємо

Італійська газета Tuttosport оприлюднила список із 25 номінантів на нагороду Golden Boy 2025, яку щороку отримує найкращий молодий футболіст Європи у віці до 21 року. Найбільше представників Франції та Англії.

Антоніна Туманова

Спорт
Кіліан Мбаппе