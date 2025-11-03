Шесть дебютантов и рекорд Ямаля: FIFPRO обнародовала символическую сборную года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) обнародовала символическую сборную 2025 года. В нее вошли шесть дебютантов, а вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль побил предыдущий рекорд Килиана Мбаппе, попав в одиннадцатку лучших в 18-летнем возрасте. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ассоциации.

Детали

Как отметили в организации, состав FIFPRO Men’s World 11 был определен голосованием профессиональных футболистов со всего мира с помощью защищенной цифровой платформы, распространяемой FIFPRO и ее аффилированными профсоюзами игроков.

Голосование охватывало выступления в период с 15 июля 2024 года по 3 августа 2025 года, при этом игроки должны были принять участие как минимум в 30 официальных матчах в течение этого периода.

Каждый участник выбирал трех лучших игроков в каждой из четырех позиционных категорий: вратарь, защитник, полузащитник и нападающий.

Вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих, набравшие наибольшее количество голосов, были выбраны в состав команды, а 11-е место было присуждено следующему по рейтингу полевому игроку.

В общей сложности в голосовании приняли участие более 20 тыс. профессиональных футболистов из 68 стран, проголосовавших за свою команду года.

Больше всего игроков в сборную года попало из французского "ПСЖ", которое в сезоне 2024/2025 года завоевало требл, включая Лигу Чемпионов.

Впервые также в сборную попал 18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, который побил предыдущий рекорд Килиана Мбаппе с 2018 года, когда французский нападающий вошел в состав команды в возрасте 19 лет.

Кроме Ямаля, в сборную впервые также попали Коул Палмер, Нуну Мендеш, Витинья, Педри и обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле".

Усман Дембеле — обладатель «Золотого мяча»

Символическая сборная года выглядит следующим образом: вратарь - Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"/ "Манчестер Сити"). Защитники - Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Нуну Мендеш и Ашраф Хакими (оба - "ПСЖ"). В полузащите - Коул Палмер ("Челси"), Джуд Беллингем ("Реал"), Педри ("Барселона"), Витинья ("ПСЖ"). В нападении - Килиан Мбаппе ("Реал"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле ("ПСЖ").

Напомним

