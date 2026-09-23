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Звезда НБА Адамс ожидает ухудшения результатов в спорте из-за выхода GTA 6

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Центровой «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс пошутил, что выход GTA VI в ноябре снизит результаты игроков и тренеров. Игра выйдет 19 ноября 2026 года.

Звезда НБА Адамс ожидает ухудшения результатов в спорте из-за выхода GTA 6
Стивен Адамс / Imagn Images

Центровой «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс пошутил, что в ноябре уровень игры в НБА, как и в остальных лигах, может снизиться из-за выхода GTA VI. Об этом Адамс заявил во время пресс-конференции команды, передает УНН

Детали 

Во время пресс-конференции Стивена Адамса спросили, какие компьютерные игры любит баскетболист, на что он ответил, что любит шутеры, тогда как его партнеры по команде предпочитают спортивные симуляторы. 

Они (мои друзья — ред.) обычно не очень часто играют в такие игры. Скажу так: вам стоит ожидать, что в ноябре результаты лиги в целом упадут. GTA выходит. Так что наблюдайте за НФЛ (лига американского футбола — ред.), наблюдайте за лигами и смотрите, как будет падать их результативность 

— сказал Адамс. 

Он добавил, что в ноябре снизятся результаты не только игроков, но и тренерских штабов. 

Работа тренеров и аналитика скаутов в ноябре будут просто ужасными. Это касается только ноября, но в декабре они должны восстановиться 

— добавил Адамс. 

Напомним 

Разработчики из компании Rockstar Games совместно с платформой Netflix провели онлайн-показ 27-минутного превью будущей игры Grand Theft Auto VI.  

Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S по цене от 79,99 доллара. Это касается базовой однопользовательской игры. Grand Theft Auto V была на 10 долларов дешевле. Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition «усиливает впечатления» от базовой игры благодаря «эксклюзивной коллекции премиальных транспортных средств, оружия, одежды и экшена, охватывающих все аспекты истории Джейсона и Люсии», по данным Rockstar. Эта версия будет стоить 99,99 доллара.

Павел Башинский

ОбществоСпорт
Netflix