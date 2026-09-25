Metro 2039 номіновано на премію Golden Joystick Awards у номінації “Найочікуваніша гра”
Київ • УНН
Український шутер Metro 2039 номінували на премію Golden Joystick Awards у категорії Most Wanted. Голосування триватиме до 23 жовтня.
Майбутній український шутер Metro 2039, вихід якого очікується у лютому наступного року, від студій 4A Games та Deep Silver номіновано на премію Golden Joystick Awards у номінації "Найочікуваніша гра". Фанати серії можуть проголосувати до 23 жовтня, передає УНН.
Деталі
Ми пишаємося тим, що нас номінували в категорії "Most Wanted" (Найочікуваніша гра - ред.) на премію Golden Joystick Awards. Мешканці метро, ви знаєте, що робити
Проголосувати можна за посиланням. Голосування завершиться 23 жовтня.
Як зазначили організатори премії, ігри, випуск яких заплановано після 11 листопада 2026 року, можуть претендувати на нагороду "Найбільш очікувана гра". Цьогорічна нагорода "Найбільш очікувана гра" зосереджена на іграх, випуск яких заплановано на 2027 рік або для яких визначено приблизні терміни випуску, що виключає деякі відомі ігри з віддаленими датами випуску або без конкретних термінів.
Церемонія вручення премії "Golden Joystick Awards 2026" транслювалася в прямому ефірі на всіх основних платформах 11 листопада.
Українська гра буде конкурувати за цю номінацію з такими іграми, як "Відьмак 4", "God of War Laufey", "Black Myth: Zhong Kui", "Intergalactic: The Heretic Prophet", "Fable", "FINAL FANTASY VII REVELATION", "KINGDOM HEARTS IV", "Persona 6", "The Expanse: Osiris Reborn", "Total War: WARHAMMER 40,000", "STRANGER THAN HEAVEN", "Tides of Annihilation", "Tomb Raider: Legacy of Atlantis", "Resident Evil Veronica", "Alien: Isolation 2",
"NO LAW", "Stuntman: Hollywood", "ANANTA".
Доповнення
Golden Joystick Awards - щорічна церемонія нагородження відеоігор; нагороджує найкращі відеоігри року, за які початково голосувала британська громадськість, проте на сьогодні за них може проголосувати будь-хто в Інтернеті. Станом на 2020 рік, церемонії виповнилося 38 років. Це друга найстаріша церемонія нагородження відеоігор після Arcade Awards.
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