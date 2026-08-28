Український шутер “Metro 2039” здобув нагороду "Best Visuals" на Gamescom-2026
Київ • УНН
Metro 2039 від 4A Games і Deep Silver отримав на Gamescom-2026 нагороду Best Visuals. Гру відзначили за графіку та візуальні ефекти.
Український шутер "Metro 2039" від 4A Games та Deep Silver отримав нагороду "Best Visuals" на щорічній міжнародній виставці відеоігор Gamescom-2026, передає УНН.
Деталі
За результатами голосування, шутер "Metro 2039" від українських розробників отримав нагороду у категорії "Best Visuals" ("Найкраща графіка" - ред.).
Організатори зазначили, що нагорода вручається за "виняткову графіку, естетичний дизайн та вражаючі візуальні ефекти".
"Ця категорія відзначає ігри, які вражають візуально та забезпечують більш захопливий і занурювальний ігровий досвід", - наголошують організатори.
"Візуальна складова завжди була для нас дуже важливою, тому ми завжди намагаємося проштовхувати технології якомога далі, щоб досягти максимально реалістичної картинки. Цього разу ми повністю перебудували наш рендерер, щоб повною мірою використати переваги трасування променів (ray tracing) і при цьому зберегти максимальну продуктивність. Ще одна річ, яку ми справді намагалися розвинути в нашому рушії цього разу - це щільність об'єктів, деталізація всього у кадрі, у світі гри, щоб підсилити занурення й зробити його якомога реалістичнішим. Тож виграти таку нагороду для нас - це справді дивовижно, адже вся команда вся команда об'єдналася, щоб дійсно вивести графіку на новий рівень і отримати максимально реалістичне зображення", - сказав розробник 4A Games Джонатан Блох.
Зазначимо, Gamescom - щорічна міжнародна виставка відеоігор, яка проводиться з 2009 року. Виставка проводиться в німецькому Кельні. Цьогоріч виставка проходить з 25 серпня по 30 серпня.
Доповнення
Українська компанія 4A Games спільно з Deep Silver офіційно анонсувала Metro 2039, а також випустила трейлер гри.
Гра "METRO 2039" від української студії 4A Games набрала 1 млн додавань до списків бажань серед геймерів після двох тижнів релізу.
26 серпня українська студія 4A Games та Deep Silver представили на Gamescom-2026 новий трейлер "Metro 2039".