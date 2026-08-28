Украинский шутер "Metro 2039" получил награду "Best Visuals" на Gamescom-2026
Киев • УНН
Metro 2039 от 4A Games и Deep Silver получил на Gamescom-2026 награду Best Visuals. Игру отметили за графику и визуальные эффекты.
Украинский шутер "Metro 2039" от 4A Games и Deep Silver получил награду "Best Visuals" на ежегодной международной выставке видеоигр Gamescom-2026, сообщает УНН.
Детали
По результатам голосования шутер "Metro 2039" от украинских разработчиков получил награду в категории "Best Visuals" ("Лучшая графика" — ред.).
Организаторы отметили, что награда вручается за "исключительную графику, эстетичный дизайн и впечатляющие визуальные эффекты".
"Эта категория отмечает игры, которые впечатляют визуально и обеспечивают более захватывающий и погружающий игровой опыт", — подчёркивают организаторы.
"Визуальная составляющая всегда была для нас очень важна, поэтому мы всегда стараемся продвигать технологии как можно дальше, чтобы достичь максимально реалистичной картинки. На этот раз мы полностью перестроили наш рендерер, чтобы в полной мере использовать преимущества трассировки лучей (ray tracing) и при этом сохранить максимальную производительность. Ещё одна вещь, которую мы действительно старались развить в нашем движке на этот раз, — это плотность объектов, детализация всего в кадре, в игровом мире, чтобы усилить погружение и сделать его как можно более реалистичным. Поэтому выиграть такую награду для нас — это действительно удивительно, ведь вся команда вся команда объединилась, чтобы действительно вывести графику на новый уровень и получить максимально реалистичное изображение", — сказал разработчик 4A Games Джонатан Блох.
Отметим, Gamescom — ежегодная международная выставка видеоигр, которая проводится с 2009 года. Выставка проходит в немецком Кёльне. В этом году выставка проходит с 25 августа по 30 августа.
Дополнение
Украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.
Игра "METRO 2039" от украинской студии 4A Games набрала 1 млн добавлений в списки желаний среди геймеров после двух недель с момента релиза.
26 августа украинская студия 4A Games и Deep Silver представили на Gamescom-2026 новый трейлер "Metro 2039".