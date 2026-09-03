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Стала відома точна дата виходу “Metro 2039”

Київ • УНН

 • 732 перегляди

4A Games і Deep Silver оголосили дату релізу Metro 2039 - 4 лютого 2027 року. На PS5 та Xbox Series X гра матиме 60 кадрів/с і трасування променів.

Стала відома точна дата виходу “Metro 2039”

Українська студія 4A Games та Deep Silver анонсували вихід нового шутера "Metro 2039" 4 лютого наступного року. Про це передає УНН з посиланням на розробників.

Деталі

Ми раді нарешті оголосити, що METRO 2039 вийде на всіх платформах 4 лютого 2027 року

- заявили розробники.

Розробники також підтвердили, що вже на старті на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro й Xbox Series X буде доступний режим продуктивності з 60 кадрами/с й трасуванням променів.

Також розробники пообіцяли у найближчі місяці перед виходом набагато більше про технології, характеристики й різні режими, доступні в усіх виданнях гри.

Завдяки поєднанню найсучасніших апаратних можливостей із нашим власним рушієм 4A Engine METRO 2039 стала першою грою серії, яку з нуля створювали з урахуванням трасування променів. Майже два десятиліття досвіду роботи над іграми METRO дали нам змогу оживити цей похмурий, але прекрасний світ так, як ніколи досі. Уже зараз ви можете додати METRO 2039 до списку бажаного в усіх крамницях, а пізніше цього року на всіх платформах відкриються попередні замовлення. Що ж... до зустрічі в тунелях

- зазначили розробники.

Нагадаємо

У квітні українська компанія 4A Games спільно з Deep Silver офіційно анонсувала Metro 2039, а також випустила трейлер гри.

4A Games та Deep Silver представили на Gamescom-2026 новий трейлер "Metro 2039".

Шутер "Metro 2039" отримав нагороду "Best Visuals" на щорічній міжнародній виставці відеоігор Gamescom-2026.

Павло Башинський

Технології