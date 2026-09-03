Стала известна точная дата выхода "Metro 2039"
Киев • УНН
4A Games и Deep Silver объявили дату релиза Metro 2039 - 4 февраля 2027 года. На PS5 и Xbox Series X игра будет работать при 60 кадрах/с и трассировке лучей.
Украинская студия 4A Games и Deep Silver объявили о выходе нового шутера "Metro 2039" 4 февраля следующего года. Об этом передает УНН со ссылкой на разработчиков.
Подробности
Мы рады наконец объявить, что METRO 2039 выйдет на всех платформах 4 февраля 2027 года
Разработчики также подтвердили, что уже на старте на PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X будет доступен режим производительности с частотой 60 кадров/с и трассировкой лучей.
Также разработчики пообещали в ближайшие месяцы до выхода рассказать гораздо больше о технологиях, характеристиках и различных режимах, доступных во всех изданиях игры.
Благодаря сочетанию самых современных аппаратных возможностей с нашим собственным движком 4A Engine METRO 2039 стала первой игрой серии, которую с нуля создавали с учетом трассировки лучей. Почти два десятилетия опыта работы над играми METRO позволили нам оживить этот мрачный, но прекрасный мир так, как никогда прежде. Уже сейчас вы можете добавить METRO 2039 в список желаемого во всех магазинах, а позже в этом году на всех платформах откроется предварительный заказ. Что ж... до встречи в туннелях
Напомним
В апреле украинская компания 4A Games совместно с Deep Silver официально анонсировала Metro 2039, а также выпустила трейлер игры.
4A Games и Deep Silver представили на Gamescom-2026 новый трейлер "Metro 2039".
Шутер "Metro 2039" получил награду "Best Visuals" на ежегодной международной выставке видеоигр Gamescom-2026.