В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под удар могло попасть здание "мвд днр"
Киев • УНН
В оккупированном Донецке прогремели взрывы в разных районах, в частности возле ТЦ "Донецк сити". Движение на некоторых улицах ограничили.
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Партизанское движение "АТЕШ" сообщает о "плотных прилётах", передаёт УНН.
Детали
По данным "АТЕШ", громко было в разных районах оккупированного Донецка. В том числе в районе возле ТЦ "Донецк сити".
Кроме того, партизаны сообщают, что прилёт мог быть по одному из зданий "мвд днр".
Добавим
В пабликах оккупированного Донецка сообщают, что в городе частично ограничено движение на некоторых улицах.
Жителей оккупированного города призвали "не мешать спасателям работать".
"Вероятно, уже не смогут потушить": в Донецке после атаки дронов вспыхнул ТЦ "Галактика"15.08.26, 23:59 • 11055 просмотров