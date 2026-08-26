В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под удар могло попасть здание "мвд днр"

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Партизанское движение "АТЕШ" сообщает о "плотных прилётах", передаёт УНН.

Детали

По данным "АТЕШ", громко было в разных районах оккупированного Донецка. В том числе в районе возле ТЦ "Донецк сити".

Кроме того, партизаны сообщают, что прилёт мог быть по одному из зданий "мвд днр".

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В пабликах оккупированного Донецка сообщают, что в городе частично ограничено движение на некоторых улицах.

Жителей оккупированного города призвали "не мешать спасателям работать".

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