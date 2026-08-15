"Ймовірно вже не зможуть загасити": у Донецьку після атаки дронів спалахнув ТЦ "Галактика"

В тимчасово окупованому Донецьку ввечері у суботу, 15 серпня, виникла масштабна пожежа у ТЦ "Галактика". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

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Зазначається, що займання сталося після атаки дронів.

Галактика в Донецьку розгорілася, ймовірно вже не зможуть загасити - йдеться в одному з дописів.

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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох наземних ретрансляторів та п’яти пунктів управління БпЛА противника на окупованих територіях. Також уражено пункт управління БпЛА противника у районі Часового Яру Донецької області.

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