россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина

Российские войска вечером 26 августа нанесли массированный удар по Роменской громаде Сумской области, предварительно применив девять беспилотников. В результате атаки погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщила Сумская ОВА, пишет УНН.

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Часть российских дронов украинские силы уничтожили, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Один из ударов пришелся по жилому дому. В результате атаки погибла 66-летняя женщина.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Масштабы повреждений в громаде в настоящее время уточняются.

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