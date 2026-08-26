россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина

$44.670.0352.090.07
ukenru
19:09 • 10975 просмотра
Количество украинцев, пропавших без вести после внезапных наводнений в Непале, возросло до 53 — МИД
18:45 • 12037 просмотра
На Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 1,7Photo
16:57 • 16290 просмотра
путин рассматривает возможность нанесения более мощных ударов по Киеву, в том числе с применением ядерного оружия — СМИ
16:14 • 23264 просмотра
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам
26 августа, 14:09 • 20709 просмотра
Число жертв наводнения в Непале возросло до 55
26 августа, 13:41 • 17557 просмотра
Трамп впервые прокомментировал визит директора ЦРУ в москву, упомянул о войне в Украине
26 августа, 12:49 • 15032 просмотра
Новое правительство Венгрии признало россию угрозой для Европы и мира - Spiegel
26 августа, 11:45 • 32637 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto
26 августа, 08:38 • 30335 просмотра
В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 48131 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1.2м/с
63%
754мм
Популярные новости
Раскрыта схема поставки лекарств для реанимации, причинившая ущерб на 80 млн грн: проведён ряд обысков, объявлены четыре подозрения26 августа, 12:18 • 11287 просмотра
Член комиссии по отбору работников САП заявил о попытке срыва её работы директором НАБУ Кривоносом 26 августа, 12:55 • 10786 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 24212 просмотра
Не только путин и лукашенко: кого из мировых политиков не любят в Украине - опросPhoto26 августа, 13:36 • 12033 просмотра
Наводнение на границе Китая и Непала унесло жизни 31 человека, сотни пропали без вести26 августа, 13:43 • 13957 просмотра
публикации
Новые правила отсрочки от мобилизации: в Раде хотят предоставить её родителям-одиночкам16:14 • 23256 просмотра
"Оружие, для использования которого нужно просить разрешение, — это макет": Fire Point объяснила отказ от kill switchPhoto26 августа, 13:15 • 24266 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto26 августа, 11:45 • 32632 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
26 августа, 07:30 • 48128 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
26 августа, 07:05 • 39459 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Джон Ратклифф
Денис Прокопенко
Актуальные места
Украина
Непал
Соединённые Штаты
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 38438 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 37142 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 39335 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 75598 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 75832 просмотра
Актуальное
Instagram
Facebook
Социальная сеть
ТикТок
YouTube

россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Войска рф атаковали Роменскую громаду девятью дронами. Погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека обратились за медицинской помощью.

россияне атаковали Роменскую громаду в Сумской области девятью дронами, погибла 66-летняя женщина

Российские войска вечером 26 августа нанесли массированный удар по Роменской громаде Сумской области, предварительно применив девять беспилотников. В результате атаки погибла 66-летняя женщина, еще четыре человека обратились за медицинской помощью, сообщила Сумская ОВА, пишет УНН.

Подробности

Часть российских дронов украинские силы уничтожили, однако зафиксированы попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

Один из ударов пришелся по жилому дому. В результате атаки погибла 66-летняя женщина.

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Масштабы повреждений в громаде в настоящее время уточняются.

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: под удар могло попасть здание "мвд днр"26.08.26, 17:58 • 2850 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Сумская область
Украина