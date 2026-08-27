$44.670.0352.090.07
ukenru
00:51 • 1594 перегляди
росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО
23:36 • 6444 перегляди
У Керченській протоці відновився витік мазуту із затонулих танкерів
20:54 • 10605 перегляди
росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка
19:09 • 15414 перегляди
Кількість українців, які зникли безвісти після раптових повеней у Непалі, зросла до 53 - МЗС
26 серпня, 18:45 • 15143 перегляди
На Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 1,7Photo
26 серпня, 16:57 • 18867 перегляди
путін розглядає можливість нанесення більш потужних ударів по Києву, зокрема і ядерною зброєю - ЗМІ
26 серпня, 16:14 • 27209 перегляди
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам
26 серпня, 14:09 • 22028 перегляди
Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55
26 серпня, 13:41 • 18497 перегляди
Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні
26 серпня, 12:49 • 15508 перегляди
Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
61%
751мм
Популярнi новини
Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Героя України Білецькому26 серпня, 15:13 • 5108 перегляди
Принц Гаррі та Меган із дітьми повернулися до Великої Британії26 серпня, 15:25 • 5600 перегляди
Повені на кордоні Непалу та Китаю забрали життя вже 98 людей26 серпня, 15:49 • 4704 перегляди
Зіграв у фільмах "Воно" та "Сам удома" - у віці 80 років помер легендарний актор Тім Каррі26 серпня, 16:05 • 5770 перегляди
Смертоносна повінь у Непалі - у МЗС заявили, що із двома українцями зник зв'язок26 серпня, 18:06 • 8040 перегляди
Публікації
Нові правила відстрочки від мобілізації: у Раді хочуть надати її батькам-одинакам26 серпня, 16:14 • 27217 перегляди
"Зброя, для використання якої треба просити дозвіл, - це макет": Fire Point пояснила відмову від kill switchPhoto26 серпня, 13:15 • 27299 перегляди
У Києві стартує 17-й Одеський кінофестиваль: що покажуть цього рокуPhoto26 серпня, 11:45 • 34367 перегляди
БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску
Ексклюзив
26 серпня, 07:30 • 49522 перегляди
“Щоб у черв'яків не було стресу”: які екологічні вимоги довелося врахувати при будівництві заводу Fire Point у Данії 
Ексклюзив
26 серпня, 07:05 • 40830 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джон Реткліфф (політик)
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Непал
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Руперт Грінт повернеться до ролі Рона Візлі у "Гаррі Поттері", але вже не на екранахPhoto00:07 • 594 перегляди
Раян Рейнольдс показав рідкісні фото дітей на день народження Блейк ЛайвліPhoto22:05 • 1582 перегляди
Стало відомо, від чого померла зірка кантрі Доллі Партон26 серпня, 04:39 • 39362 перегляди
Мадонна показала рідкісні фото своїх доньок-близнючок: якими вони були в дитинствіPhoto26 серпня, 01:06 • 37989 перегляди
"Ви не до кінця розумієте": близькі Панеттьєрі закликали не спекулювати чутками про причину її смерті25 серпня, 23:05 • 40152 перегляди
Актуальне
Instagram
Facebook
Соціальна мережа
Опалення
NASAMS

росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО

Київ • УНН

 • 1596 перегляди

У Києві пролунали вибухи, працювала ППО, уламки впали у дворі будинку. У Кривому Розі поранено двох людей, на Сумщині пошкоджено цивільну інфраструктуру.

росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО

У ніч на 27 серпня російські війська здійснили атаку на Київ та низку міст України, зокрема застосувавши балістичні ракети. У столиці пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, КМВА та місцева влада, пише УНН.

Деталі

У Києві оголосили повітряну тривогу після того, як Повітряні сили попередили про балістичну ракету з Чернігівщини курсом на столицю. Згодом військові повідомили про ще одну ракету, яка прямувала до Києва, а потім – про нову хвилю балістичних ракет.

У столиці пролунала низка вибухів. За даними КМВА, у Подільському районі зафіксували падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.

Інші регіони

Під час атаки про балістичну загрозу також повідомляли на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

На Запоріжжі начальник ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу застосування балістичного озброєння та вибухи. За його словами, в області працювали сили ППО.

росія атакувала Запоріжжя, троє людей дістали поранення27.08.26, 02:25 • 1594 перегляди

Крім того, місцева влада повідомила про наслідки російської атаки по Кривому Рогу. За попередніми даними, двоє людей дістали поранення внаслідок удару по промисловому підприємству.

Ще ввечері 26 серпня російські війська завдали масованого удару по Роменській громаді Сумської області. За попередніми даними, ворог спрямував по громаді дев’ять безпілотників. Частину БпЛА знищили, однак зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.

росіяни атакували Роменську громаду на Сумщині дев’ятьма дронами, загинула 66-річна жінка26.08.26, 23:54 • 10605 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Вибухи
Повітряна тривога
Війна в Україні
Подільський район
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Кривий Ріг
Київ