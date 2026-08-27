росіяни атакували Київ та низку міст України, застосували балістику, а у столиці працювала ППО
Київ • УНН
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО, уламки впали у дворі будинку. У Кривому Розі поранено двох людей, на Сумщині пошкоджено цивільну інфраструктуру.
У ніч на 27 серпня російські війська здійснили атаку на Київ та низку міст України, зокрема застосувавши балістичні ракети. У столиці пролунала серія вибухів, працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України, КМВА та місцева влада, пише УНН.
Деталі
У Києві оголосили повітряну тривогу після того, як Повітряні сили попередили про балістичну ракету з Чернігівщини курсом на столицю. Згодом військові повідомили про ще одну ракету, яка прямувала до Києва, а потім – про нову хвилю балістичних ракет.
У столиці пролунала низка вибухів. За даними КМВА, у Подільському районі зафіксували падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.
Інші регіони
Під час атаки про балістичну загрозу також повідомляли на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.
На Запоріжжі начальник ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу застосування балістичного озброєння та вибухи. За його словами, в області працювали сили ППО.
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Крім того, місцева влада повідомила про наслідки російської атаки по Кривому Рогу. За попередніми даними, двоє людей дістали поранення внаслідок удару по промисловому підприємству.
Ще ввечері 26 серпня російські війська завдали масованого удару по Роменській громаді Сумської області. За попередніми даними, ворог спрямував по громаді дев’ять безпілотників. Частину БпЛА знищили, однак зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури.
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