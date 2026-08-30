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На фронті зафіксовано 186 атак - найбільше штурмів відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Російські війська здійснили 186 атак, 57 авіаударів і понад 7 тисяч дронових ударів. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На фронті зафіксовано 186 атак - найбільше штурмів відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулося 186 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська штурмували позиції Сил оборони на Покровському та Костянтинівському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 193 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7190 дронів-камікадзе та здійснив 2085 обстрілів позицій наших військ і населених пункті

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник атакував один раз, здійснив 43 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції п’ять разів проводячи штурмові дії в бік Довгенького, Радьківки та Куп’янська.

Десять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Лиман, неподалік Греківки та Діброви. Дві з цих атак тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука, Діброва, Закітне, Миколаївка та Різниківка. У двох місцях бої тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмували в бік Федорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Павлівка, Степанівка, Райське, Вільне та Кучерів Яр. Одне боєзіткнення ще триває.

Двадцять три атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Добропілля, Новогришине, Мирне, Сергіївка та в районі Новомиколаївки, Муравки, Новопідгороднього та Удачного. Дві атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 57 окупантів, 14 - поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки, гармату, чотири спеціальні засоби та 26 укриттів особового складу противника. Пошкоджено три гармати, одиницю автомобільної техніки та 87 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 380 безпілотних літальних апаратів різних типів

- йдеться у зведенні.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив атаку у бік Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили десять ворожих атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Рівне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

росія втратила за добу ще 1400 військових і майже 2000 безпілотників – Генштаб30.08.26, 07:14 • 4460 переглядiв

Ольга Розгон

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