росія втратила за добу ще 1400 військових і майже 2000 безпілотників – Генштаб
Київ • УНН
За добу російські війська втратили близько 1400 військових і 1963 безпілотники. Загальні втрати особового складу сягнули 1 486 600 осіб.
За минулу добу російські війська втратили ще близько 1400 військових, а загальні втрати особового складу рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 486 600 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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Найбільших втрат у техніці за добу російські війська зазнали серед безпілотників – 1963 одиниці. Також Сили оборони знищили 394 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 59 артилерійських систем.
Крім того, за добу рф втратила 1 танк, 7 бойових броньованих машин, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 наземних робототехнічних комплексів та 6 одиниць спеціальної техніки.
Загалом від 24 лютого 2022 року російські війська втратили 12 311 танків, 25 248 бойових броньованих машин, 48 833 артилерійські системи, 2072 РСЗВ та 1594 засоби ППО. Дані щодо втрат противника уточнюються.
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