На фронті за добу відбулося 175 бойових зіткнень, найгарячіше – на Костянтинівському напрямку

Від початку 29 серпня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Костянтинівському та Покровському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 19 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Русиного Яру та в напрямку Миколайпілля. На Покровському напрямку росіяни атакували 17 разів, намагаючись просунутися поблизу низки населених пунктів.

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За попередніми даними, на Покровському напрямку українські військові ліквідували 50 окупантів, ще 10 поранили. Також знищили сім одиниць автомобільної техніки, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів та 25 укриттів, а 323 російські безпілотники знищили або подавили.

Загалом протягом доби російські війська завдали трьох ракетних і 47 авіаційних ударів, застосувавши 195 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив 7182 дрони-камікадзе та здійснив 2305 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

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