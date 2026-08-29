На фронте за сутки произошло 175 боевых столкновений, наиболее напряжённо — на Константиновском направлении
Киев • УНН
На фронте за сутки произошло 175 боевых столкновений, наиболее напряжённо было на Константиновском и Покровском направлениях. Россия нанесла 3 ракетных и 47 авиационных ударов, а также применила 7182 дрона-камикадзе.
С начала 29 августа на фронте произошло 175 боевых столкновений. Наибольшую активность российские войска проявляли на Константиновском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
На Константиновском направлении Силы обороны отбили 19 вражеских штурмов в районах Константиновки, Иллиновки, Новоселовки, Русиного Яра и в направлении Николаевки. На Покровском направлении россияне атаковали 17 раз, пытаясь продвинуться вблизи ряда населённых пунктов.
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По предварительным данным, на Покровском направлении украинские военнослужащие ликвидировали 50 оккупантов, ещё 10 ранили. Также уничтожили семь единиц автомобильной техники, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов и 25 укрытий, а 323 российских беспилотника уничтожили или подавили.
Всего в течение суток российские войска нанесли три ракетных и 47 авиационных ударов, применив 195 управляемых авиабомб. Кроме того, противник задействовал 7182 дрона-камикадзе и осуществил 2305 обстрелов позиций украинских военнослужащих и населённых пунктов.
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