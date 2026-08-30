Россия потеряла за сутки ещё 1400 военнослужащих и почти 2000 беспилотников — Генштаб

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios

Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios

"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева

Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей

Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей

Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей

Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей

Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток

Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток

Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток

Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток