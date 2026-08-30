Россия потеряла за сутки ещё 1400 военнослужащих и почти 2000 беспилотников — Генштаб
Киев • УНН
За сутки российские войска потеряли около 1400 военнослужащих и 1963 беспилотника. Общие потери личного состава достигли 1 486 600 человек.
За прошедшие сутки российские войска потеряли ещё около 1400 военнослужащих, а общие потери личного состава рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 486 600 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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Наибольших потерь в технике за сутки российские войска понесли среди беспилотников — 1963 единицы. Также Силы обороны уничтожили 394 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 59 артиллерийских систем.
Кроме того, за сутки рф потеряла 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 наземных робототехнических комплексов и 6 единиц специальной техники.
Всего с 24 февраля 2022 года российские войска потеряли 12 311 танков, 25 248 боевых бронированных машин, 48 833 артиллерийские системы, 2072 РСЗО и 1594 средства ПВО. Данные о потерях противника уточняются.
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