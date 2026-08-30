На фронте зафиксировано 186 атак - больше всего штурмов произошло на Покровском и Константиновском направлениях

$44.5451.86
ukenru
30 августа, 12:11 • 22819 просмотра
россия усиливает "серую" войну против Европы - WSJ
30 августа, 10:49 • 30563 просмотра
россия должна чувствовать, что война возвращается туда, откуда пришла, - Зеленский о "дальнобойных санкциях"Video
Эксклюзив
30 августа, 08:01 • 31011 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
30 августа, 07:01 • 29601 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
30 августа, 04:44 • 34203 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
30 августа, 03:46 • 28603 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
30 августа, 02:16 • 25788 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
30 августа, 00:14 • 21377 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
29 августа, 23:16 • 19628 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 16676 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1м/с
74%
751мм
Популярные новости
рф атаковала продовольственные склады в Одесской и Николаевской областях: есть раненыеPhotoVideo30 августа, 11:16 • 12340 просмотра
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: погибла женщина, пятеро ранены30 августа, 11:55 • 5798 просмотра
Атака рф на Киев - поврежден бизнес-центрVideo30 августа, 12:45 • 14730 просмотра
В Германии 15-летнего украинца подозревают в убийстве отца: подробности30 августа, 13:41 • 3758 просмотра
Атака рф на Киев 30 августа - Danone опровергла повреждение офиса30 августа, 14:01 • 4892 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 100163 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 100740 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 81795 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 80356 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 77974 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Александр Кубраков
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесская область
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 33515 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 32909 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 51273 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 50571 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 103539 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Бильд
Отопление
Социальная сеть

На фронте зафиксировано 186 атак - больше всего штурмов произошло на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Российские войска совершили 186 атак, 57 авиаударов и более 7 тысяч ударов беспилотниками. Самые активные бои продолжаются на Покровском направлении.

На фронте зафиксировано 186 атак - больше всего штурмов произошло на Покровском и Константиновском направлениях

С начала суток на фронте произошло 186 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска штурмовали позиции Сил обороны на Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 193 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7190 дронов-камикадзе и осуществил 2085 обстрелов позиций наших войск и населенных пункт

- говорится в сообщении.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток противник атаковал один раз, осуществил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слободожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбальчино.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции, пять раз проводя штурмовые действия в направлении Довгенького, Радьковки и Купянска.

Десять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман, вблизи Грековки и Дибровы. Две из этих атак продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Диброва, Закитное, Николаевка и Резниковка. В двух местах бои продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в направлении Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Павловка, Степановка, Райское, Вольное и Кучеров Яр. Одно боестолкновение еще продолжается.

Двадцать три атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новогришино, Мирное, Сергеевка и в районах Новомиколаевки, Муравки, Новоподгороднего и Удачного. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 57 оккупантов, 14 - ранены; уничтожены две единицы автомобильной техники, пушка, четыре специальных средства и 26 укрытий личного состава противника. Повреждены три пушки, единица автомобильной техники и 87 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 380 беспилотных летательных аппаратов различных типов

- говорится в сводке.

На Александровском направлении враг осуществил атаку в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Рождественка, Ровное и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Россия потеряла за сутки ещё 1400 военнослужащих и почти 2000 беспилотников — Генштаб30.08.26, 07:14 • 4512 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Война в Украине
Славянск
Украина
Константиновка
Краматорск
Купянск