На фронте зафиксировано 186 атак - больше всего штурмов произошло на Покровском и Константиновском направлениях

С начала суток на фронте произошло 186 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска штурмовали позиции Сил обороны на Покровском и Константиновском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Агрессор нанес 57 авиационных ударов с применением 193 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 7190 дронов-камикадзе и осуществил 2085 обстрелов позиций наших войск и населенных пункт - говорится в сообщении.

На Северо-Слободожанском и Курском направлениях с начала суток противник атаковал один раз, осуществил 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слободожанском направлении противник трижды атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбальчино.

На Купянском направлении враг пытался улучшить свои позиции, пять раз проводя штурмовые действия в направлении Довгенького, Радьковки и Купянска.

Десять попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Лиман, вблизи Грековки и Дибровы. Две из этих атак продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны остановили пять попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Кривая Лука, Диброва, Закитное, Николаевка и Резниковка. В двух местах бои продолжаются.

На Краматорском направлении российские захватчики штурмовали в направлении Федоровки.

На Константиновском направлении Силы обороны отражали 20 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Новоселовка, Павловка, Степановка, Райское, Вольное и Кучеров Яр. Одно боестолкновение еще продолжается.

Двадцать три атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новогришино, Мирное, Сергеевка и в районах Новомиколаевки, Муравки, Новоподгороднего и Удачного. Две атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 57 оккупантов, 14 - ранены; уничтожены две единицы автомобильной техники, пушка, четыре специальных средства и 26 укрытий личного состава противника. Повреждены три пушки, единица автомобильной техники и 87 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 380 беспилотных летательных аппаратов различных типов - говорится в сводке.

На Александровском направлении враг осуществил атаку в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвиженка, Рождественка, Ровное и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Россия потеряла за сутки ещё 1400 военнослужащих и почти 2000 беспилотников — Генштаб