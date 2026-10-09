У знищенні "просочувань" окупанта у Добропіллі є результати, визначені нові рішення - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати у знищенні "просочувань" окупанта у Добропіллі і "рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями". Про це він заявив за підсумками доповіді військових високопосадовців щодо ситуації на фронті 9 жовтня, пише УНН.

Була доповідь міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передусім на Донеччині, в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська, Краматорська. Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі. Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Дякую кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання. Слава Україні! - написав Зеленський у соцмережах.

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