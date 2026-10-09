У знищенні "просочувань" окупанта у Добропіллі є результати, визначені нові рішення - Зеленський
Київ • УНН
Міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ доповіли Зеленському про ситуацію на фронті. Обговорили Донеччину й зокрема Добропілля.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати у знищенні "просочувань" окупанта у Добропіллі і "рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями". Про це він заявив за підсумками доповіді військових високопосадовців щодо ситуації на фронті 9 жовтня, пише УНН.
Була доповідь міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ по ситуації на фронті, передусім на Донеччині, в районах Костянтинівки, Добропілля, Слов’янська, Краматорська. Є результати у знищенні "просочувань" окупанта в Добропіллі. Визначили рішення, які мають спрацювати найближчими тижнями. Дякую кожному підрозділу, який повністю виконує визначені завдання. Слава Україні!
Сили оборони продовжують контролювати Добропілля попри фейки міноборони рф - "Азов"26.09.26, 10:39 • 20647 переглядiв