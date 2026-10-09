В уничтожении "просачиваний" оккупанта в Доброполье есть результаты, определены новые решения - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах уничтожения "просачиваний" оккупантов в Доброполье и о "решениях, которые должны сработать в ближайшие недели". Об этом он заявил по итогам доклада высокопоставленных военных о ситуации на фронте 9 октября, пишет УНН.

Был доклад министра обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области, в районах Константиновки, Доброполья, Славянска, Краматорска. Есть результаты в уничтожении "просачиваний" оккупантов в Доброполье. Определили решения, которые должны сработать в ближайшие недели. Спасибо каждому подразделению, которое полностью выполняет поставленные задачи. Слава Украине! — написал Зеленский в соцсетях.

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