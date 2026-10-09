В уничтожении "просачиваний" оккупанта в Доброполье есть результаты, определены новые решения - Зеленский
Киев • УНН
Министр обороны и Главнокомандующий ВСУ доложили Зеленскому о ситуации на фронте. Обсудили Донецкую область и, в частности, Доброполье.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах уничтожения "просачиваний" оккупантов в Доброполье и о "решениях, которые должны сработать в ближайшие недели". Об этом он заявил по итогам доклада высокопоставленных военных о ситуации на фронте 9 октября, пишет УНН.
Был доклад министра обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ о ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области, в районах Константиновки, Доброполья, Славянска, Краматорска. Есть результаты в уничтожении "просачиваний" оккупантов в Доброполье. Определили решения, которые должны сработать в ближайшие недели. Спасибо каждому подразделению, которое полностью выполняет поставленные задачи. Слава Украине!
Силы обороны продолжают контролировать Доброполье несмотря на фейки минобороны рф - "Азов"26.09.26, 10:39 • 20647 просмотров