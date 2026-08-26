Можуть шукати умови для руху у бік Дружківки - у Силах оборони розповіли про тактику росіян на Костянтинівському напрямку

Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55

Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55

Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55

Кількість жертв повені у Непалі зросла до 55

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Трамп вперше прокоментував візит директора ЦРУ до москви, згадав про війну в Україні

Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel

Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel

Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel

Нова влада Угорщини визнала росію загрозою для Європи та світу - Spiegel

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз

У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ, є суттєві руйнування - Нафтогаз

БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску

БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску

БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску

БЕБ відкриває справи до встановлення податкового боргу: бізнес попереджає про ризики кримінального тиску

Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році

Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році

Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році

Дитячі садки в Україні: чи вистачає місць у новому навчальному році

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