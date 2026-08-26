Можуть шукати умови для руху у бік Дружківки - у Силах оборони розповіли про тактику росіян на Костянтинівському напрямку
Київ • УНН
Групи окупантів намагаються обійти українські позиції на Костянтинівському напрямку.
Російські війська на Костянтинівському напрямку продовжують застосовувати тактику інфільтрації малими піхотними групами, намагаючись обійти українські позиції, шукаючи "сприятливі умови для руху вже в бік такого населеного пункту як наприклад Дружківка", повідомив у середу головний сержант 93-ї бригади "Холодний Яр" Віталій П'ясецький на псевдо "Стохід" в ефірі "Суспільне Студія", пише УНН.
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"Спостерігаємо ту саму тактику ворога, яку він вже застосовує протягом багатьох місяців, - це тактика інфільтрації малими групами - одна-дві особи. Єдина зараз відмінність, яка спостерігається, вектор зусиль ворога змістився. Якщо раніше він намагався розвинути десь успіх з боку Костянтинівки, (…) то зараз вектор більше змістився на стику двох підрозділів - це 93-тя (бригада) і перший корпус "Азов". Ворог намагається тудою вклинюватися, "інфільтруватися", обходити смугу відповідальності бригади, (...) намагатися просочитися на північ, (…) створивши передумови для можливого якогось у майбутньому, якщо у нього буде успіх, десь напівоточення смуги відповідальності бригади, - сказав П'ясецький. - Поки що ці спроби, (...) ми їх присікаємо, ворога виявляємо, наносимо по ньому вогневе ураження і в великій мірі знищуємо".
Водночас він вказав на те, що "погода ще є сприятливою для прихованого переміщення, накопичення ворога, але думаємо, що найближчим часом кількість втрат ворога збільшиться, тому що полями інфільтруватися", коли впаде листя, "буде значно складніше".
"Наскільки я розумію, ворог - намагається чому отак обходити навіть смугу відповідальності нашої бригади - це створює сприятливі умови для руху вже в бік такого населеного пункту, як, наприклад, Дружківка", - зазначив П'ясецький. "І знову ж таки, якщо він десь в цьому буде мати успіх, а він на це сподівається, прикладає до цього зусилля", то для ускладнення української логістики, додав він.
Він додав, що у ворога "є чіткі плани (...), є певні дедлайни, що вони до кінця року хочуть захопити Донецьку область, Краматорсько-Костянтинівську всю цю агломерацію з кількох міст".
росіяни наростили активність на Куп'янському напрямку, тиск йде у бік плацдарму біля Осколу - Трегубов25.08.26, 16:35 • 3164 перегляди