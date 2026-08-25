росіяни наростили активність на Куп'янському напрямку, тиск йде у бік плацдарму біля Осколу - Трегубов

Ворог наростив активність на Куп'янському напрямку, тиск передусім йде у бік українського плацдарму на східному березі річки Оскіл, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише УНН.

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"Знову зросла активність, але це в нас відбувається по синусоїді, там... буває подає на Південно-Слобожанському, зростає на Куп'янському, але це сезонні такі ситуації, я б сказав. На Куп'янському тиск так чи інакше у першу чергу йде у бік, я б сказав, українського плацдарму на східному березі річки Оскіл, там, де ворог намагається прорватися вже давно, там, де ворог намагається активно проходити через центр території, яку українці утримують, у бік українського Вузлового, і там зберігається достатньо висока активність постійно, але інколи вона також доповнюється активністю на північ безпосередньо від міста Куп'янськ на західному березі річки Оскіл, там, де росіяни намагаються безпосередньо інфільтруватися до міста", - сказав речник.

"У самому місті і на західному березі трішки простіше, на східному березі - трішки складніше через складнощі з логістикою, через той факт, що росіяни знаходяться з декількох боків водночас", - зазначив Трегубов.

росіяни намагаються скоротити плацдарм ЗСУ біля річки Оскіл