россияне нарастили активность на Купянском направлении, давление идет в сторону плацдарма возле Оскола - Трегубов

Враг нарастил активность на Купянском направлении, давление прежде всего идет в сторону украинского плацдарма на восточном берегу реки Оскол, сообщил в эфире телемарафона во вторник представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет УНН.

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"Снова возросла активность, но у нас это происходит по синусоиде, там... бывает, падает на Южно-Слободжанском, возрастает на Купянском, но это такие сезонные ситуации, я бы сказал. На Купянском давление так или иначе в первую очередь идет в сторону, я бы сказал, украинского плацдарма на восточном берегу реки Оскол, там, где враг пытается прорваться уже давно, там, где враг пытается активно проходить через центр территории, которую удерживают украинцы, в сторону украинского Узлового, и там сохраняется достаточно высокая активность постоянно, но иногда она также дополняется активностью на север непосредственно от города Купянска на западном берегу реки Оскол, там, где россияне пытаются непосредственно инфильтрироваться в город", — сказал спикер.

"В самом городе и на западном берегу немного проще, на восточном берегу — немного сложнее из-за сложностей с логистикой, из-за того, что россияне находятся одновременно с нескольких сторон", — отметил Трегубов.

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