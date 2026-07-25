россияне пытаются сократить плацдарм ВСУ у реки Оскол
Киев • УНН
Спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил о давлении россиян на Купянском направлении. Украинские силы активно противодействуют попыткам противника закрепиться в северной части Купянска.
Россияне пытаются сократить плацдарм украинских сил у реки Оскол. Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил спикер Объединенных сил Виктор Трегубов, передает УНН.
Детали
Как отметил спикер, российские войска продолжают давить на Купянском направлении, пытаясь продвинуться к городу с востока и севера.
Ситуация там довольно серьезная. Россияне пытаются давить с восточной стороны реки, а также с севера. Украинские силы активно пытаются перекрыть этот путь и не дать противнику закрепиться в северной части Купянска. Поэтому здесь, скажем так, для нас это тоже важная точка приложения усилий
Напомним
С начала суток 25 июля на фронте зафиксировано 79 боевых столкновений. Наиболее активно российские войска атакуют на Покровском, Константиновском, Славянском и Гуляйпольском направлениях.