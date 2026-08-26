Могут искать условия для продвижения в сторону Дружковки - в Силах обороны рассказали о тактике россиян на Константиновском направлении
Киев • УНН
Группы оккупантов пытаются обойти украинские позиции на Константиновском направлении.
Российские войска на Константиновском направлении продолжают применять тактику инфильтрации малыми пехотными группами, пытаясь обойти украинские позиции, ища "благоприятные условия для движения уже в сторону такого населённого пункта, как, например, Дружковка", сообщил в среду главный сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецький с позывным "Стохід" в эфире "Суспільне Студія", пишет УНН.
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"Наблюдаем ту же тактику врага, которую он уже применяет на протяжении многих месяцев, — это тактика инфильтрации малыми группами — один-два человека. Единственное сейчас отличие, которое наблюдается, — вектор усилий врага сместился. Если раньше он пытался развить где-то успех со стороны Константиновки, (…) то сейчас вектор больше сместился на стыке двух подразделений — это 93-я (бригада) и первый корпус "Азов". Враг пытается туда вклиниваться, "инфильтрироваться", обходить полосу ответственности бригады, (...) пытаться просочиться на север, (…) создав предпосылки для возможного в будущем, если у него будет успех, где-то полуокружения полосы ответственности бригады, — сказал Пясецький. — Пока эти попытки, (...) мы их пресекаем, врага обнаруживаем, наносим по нему огневое поражение и в значительной степени уничтожаем".
В то же время он указал на то, что "погода ещё благоприятна для скрытого перемещения, накопления врага, но думаем, что в ближайшее время количество потерь врага увеличится, потому что инфильтрироваться по полям", когда опадут листья, "будет значительно сложнее".
"Насколько я понимаю, враг — пытается почему вот так обходить даже полосу ответственности нашей бригады — это создаёт благоприятные условия для движения уже в сторону такого населённого пункта, как, например, Дружковка", — указал Пясецький. "И опять же, если он где-то в этом будет иметь успех, а он на это надеется, прилагает к этому усилия", то для усложнения украинской логистики, добавил он.
Он добавил, что у врага "есть чёткие планы (...), есть определённые дедлайны, что они до конца года хотят захватить Донецкую область, всю Краматорско-Константиновскую агломерацию из нескольких городов".
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