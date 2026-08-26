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Могут искать условия для продвижения в сторону Дружковки - в Силах обороны рассказали о тактике россиян на Константиновском направлении

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Группы оккупантов пытаются обойти украинские позиции на Константиновском направлении.

Могут искать условия для продвижения в сторону Дружковки - в Силах обороны рассказали о тактике россиян на Константиновском направлении

Российские войска на Константиновском направлении продолжают применять тактику инфильтрации малыми пехотными группами, пытаясь обойти украинские позиции, ища "благоприятные условия для движения уже в сторону такого населённого пункта, как, например, Дружковка", сообщил в среду главный сержант 93-й бригады "Холодный Яр" Виталий Пясецький с позывным "Стохід" в эфире "Суспільне Студія", пишет УНН.

Детали

"Наблюдаем ту же тактику врага, которую он уже применяет на протяжении многих месяцев, — это тактика инфильтрации малыми группами — один-два человека. Единственное сейчас отличие, которое наблюдается, — вектор усилий врага сместился. Если раньше он пытался развить где-то успех со стороны Константиновки, (…) то сейчас вектор больше сместился на стыке двух подразделений — это 93-я (бригада) и первый корпус "Азов". Враг пытается туда вклиниваться, "инфильтрироваться", обходить полосу ответственности бригады, (...) пытаться просочиться на север, (…) создав предпосылки для возможного в будущем, если у него будет успех, где-то полуокружения полосы ответственности бригады, — сказал Пясецький. — Пока эти попытки, (...) мы их пресекаем, врага обнаруживаем, наносим по нему огневое поражение и в значительной степени уничтожаем".

В то же время он указал на то, что "погода ещё благоприятна для скрытого перемещения, накопления врага, но думаем, что в ближайшее время количество потерь врага увеличится, потому что инфильтрироваться по полям", когда опадут листья, "будет значительно сложнее".

"Насколько я понимаю, враг — пытается почему вот так обходить даже полосу ответственности нашей бригады — это создаёт благоприятные условия для движения уже в сторону такого населённого пункта, как, например, Дружковка", — указал Пясецький. "И опять же, если он где-то в этом будет иметь успех, а он на это надеется, прилагает к этому усилия", то для усложнения украинской логистики, добавил он.

Он добавил, что у врага "есть чёткие планы (...), есть определённые дедлайны, что они до конца года хотят захватить Донецкую область, всю Краматорско-Константиновскую агломерацию из нескольких городов".

россияне нарастили активность на Купянском направлении, давление идет в сторону плацдарма возле Оскола - Трегубов25.08.26, 16:35 • 3158 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Война в Украине
Дружковка
Донецкая область
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)
Константиновка
Краматорск